Déployer Gotenberg en 1 clic.
API Docker sans état pour convertir des documents HTML, Office et des URL en PDF de haute qualité.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Gotenberg
Gotenberg est une API HTTP sans état, axée sur les développeurs, pour la génération de PDF et la conversion de documents. Basée sur Chromium et LibreOffice, elle convertit les pages HTML, Markdown, les URL, les documents Word, les feuilles de calcul Excel, et plus encore en PDF avec un seul appel API — sans bibliothèques clientes, sans dépendances d'installation et sans état à gérer entre les requêtes.
L'auto-hébergement de Gotenberg sur votre VPS maintient le traitement des documents au sein de votre infrastructure, éliminant les frais SaaS par conversion, supprimant les préoccupations en matière de confidentialité des données pour les documents sensibles, et permettant l'intégration avec des services internes que les API externes ne peuvent pas atteindre.
Principales fonctionnalités de Gotenberg
HTML en PDF
Convertissez n'importe quelle page HTML ou URL en PDF à l'aide d'un moteur Chromium complet, en préservant les polices, le CSS et le contenu rendu par JavaScript exactement comme affiché dans un navigateur.
Conversion de documents Office
Convertissez les fichiers Word, Excel et PowerPoint en PDF via l'intégration de LibreOffice, prenant en charge toute la gamme des formats Microsoft Office et OpenDocument.
Architecture sans état
Chaque requête API est entièrement indépendante, sans état de session, ce qui rend Gotenberg facilement évolutif et sûr à redémarrer ou à remplacer sans perte de données.
Support Webhook
Déchargez les conversions de longue durée vers des rappels de webhook asynchrones, libérant ainsi votre application de tout blocage pendant le traitement de documents volumineux.
Métriques Prometheus
Le point de terminaison de métriques intégré offre une visibilité instantanée sur les taux de requêtes, les durées de conversion et les profondeurs de file d'attente pour surveiller votre pipeline de documents.
Pourquoi choisir Hostinger pour Gotenberg
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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