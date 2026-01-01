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Tableau de bord d'analyse sportive personnel auto-hébergé qui transforme vos activités Strava en statistiques détaillées, graphiques et cartes de chaleur.

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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
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100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Statistics for Strava

Statistiques pour Strava est un tableau de bord analytique auto-hébergé qui extrait l'historique complet de vos activités Strava et le présente sous forme de graphiques interactifs, de cartes thermiques géographiques, de rapports d'utilisation de l'équipement, d'analyses de segments et de bilans annuels — le tout stocké localement sur votre propre serveur. Contrairement à l'application officielle Strava, il ne perd jamais les données historiques derrière un mur de paiement et vous donne la pleine propriété de vos dossiers sportifs.

La configuration nécessite une application API Strava (gratuite à créer) et un flux d'autorisation OAuth unique pour générer un jeton d'actualisation. Une fois connecté, le démon d'arrière-plan importe automatiquement les nouvelles activités et maintient votre tableau de bord à jour. Un compte Strava est requis pour utiliser cette application.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Statistics for Strava

Tableau de bord analytique d'activité

Statistiques complètes avec des graphiques interactifs couvrant les totaux, les tendances, les records personnels et la charge d'entraînement pour tous les types d'activité.

Heatmap géographique

Visualisez les points chauds d'activité sur une carte thermique géographique qui trace tous les itinéraires enregistrés pour révéler vos zones d'entraînement préférées.

Suivi de l'équipement et de la maintenance

Surveillez la distance et les heures d'utilisation des vélos, des chaussures et de l'équipement, avec une planification de la maintenance pour savoir quand le matériel nécessite un entretien.

Historique et efforts du segment

Parcourez tous vos efforts sur les segments Strava, vos records personnels et votre progression au fil du temps pour chaque segment que vous avez parcouru à vélo ou à pied.

Strava Rétrospective

Bilan annuel qui met en évidence vos plus grandes réalisations, vos activités les plus longues et vos jalons de forme physique de l'année.

Assistant d'entraînement IA

Analyse optionnelle basée sur l'IA de vos données d'entraînement avec des aperçus et des suggestions, connectable à OpenAI, Anthropic, ou un modèle Ollama local.

Pourquoi choisir Hostinger pour Statistics for Strava

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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Maxim Shishkin
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Martin K
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