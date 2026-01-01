Déployer les statistiques pour Strava en une installation en un clic.
Tableau de bord d'analyse sportive personnel auto-hébergé qui transforme vos activités Strava en statistiques détaillées, graphiques et cartes de chaleur.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Statistics for Strava
Statistiques pour Strava est un tableau de bord analytique auto-hébergé qui extrait l'historique complet de vos activités Strava et le présente sous forme de graphiques interactifs, de cartes thermiques géographiques, de rapports d'utilisation de l'équipement, d'analyses de segments et de bilans annuels — le tout stocké localement sur votre propre serveur. Contrairement à l'application officielle Strava, il ne perd jamais les données historiques derrière un mur de paiement et vous donne la pleine propriété de vos dossiers sportifs.
La configuration nécessite une application API Strava (gratuite à créer) et un flux d'autorisation OAuth unique pour générer un jeton d'actualisation. Une fois connecté, le démon d'arrière-plan importe automatiquement les nouvelles activités et maintient votre tableau de bord à jour. Un compte Strava est requis pour utiliser cette application.
Principales fonctionnalités de Statistics for Strava
Tableau de bord analytique d'activité
Statistiques complètes avec des graphiques interactifs couvrant les totaux, les tendances, les records personnels et la charge d'entraînement pour tous les types d'activité.
Heatmap géographique
Visualisez les points chauds d'activité sur une carte thermique géographique qui trace tous les itinéraires enregistrés pour révéler vos zones d'entraînement préférées.
Suivi de l'équipement et de la maintenance
Surveillez la distance et les heures d'utilisation des vélos, des chaussures et de l'équipement, avec une planification de la maintenance pour savoir quand le matériel nécessite un entretien.
Historique et efforts du segment
Parcourez tous vos efforts sur les segments Strava, vos records personnels et votre progression au fil du temps pour chaque segment que vous avez parcouru à vélo ou à pied.
Strava Rétrospective
Bilan annuel qui met en évidence vos plus grandes réalisations, vos activités les plus longues et vos jalons de forme physique de l'année.
Assistant d'entraînement IA
Analyse optionnelle basée sur l'IA de vos données d'entraînement avec des aperçus et des suggestions, connectable à OpenAI, Anthropic, ou un modèle Ollama local.
Pourquoi choisir Hostinger pour Statistics for Strava
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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