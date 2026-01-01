Déployer Readur en un clic.
Système de gestion documentaire qui utilise l'OCR pour transformer les fichiers et images numérisés en archives entièrement consultables.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Readur
Readur est une plateforme de gestion de documents qui utilise la technologie OCR pour transformer les documents papier, les fichiers numérisés et les images en archives numériques consultables. Il accepte les PDF, les images et les fichiers Office via un téléchargement par glisser-déposer ou un dossier de surveillance automatique, extrait le texte sans altérer les fichiers originaux, et indexe tout dans PostgreSQL pour une recherche plein texte rapide.
L'auto-hébergement de Readur permet de garder les documents sensibles — dossiers juridiques, fichiers médicaux, reçus financiers — sous votre contrôle exclusif sans les télécharger vers des services OCR tiers qui pourraient conserver des copies ou partager du contenu. L'authentification basée sur des jetons et les paramètres OCR configurables vous offrent un contrôle précis sur la concurrence de traitement, la détection de la langue et les restrictions de type de fichier.
Principales fonctionnalités de Readur
Extraction de texte OCR
Extrait automatiquement le texte des PDF et images numérisés afin que chaque document devienne consultable sans transcription manuelle.
Automatisation des dossiers surveillés
Déposez des fichiers dans un dossier surveillé et Readur les traite et les indexe automatiquement, éliminant les étapes de téléchargement répétitives pour l'ingestion en masse.
Recherche plein texte
La recherche plein texte propulsée par PostgreSQL renvoie instantanément les documents pertinents dans l'ensemble de vos archives, avec des fonctions de filtrage et de classement intégrées.
Traitement non destructif
Les fichiers originaux sont conservés exactement tels qu'ils ont été téléchargés — le texte OCR est stocké séparément afin que les documents source restent identiques bit par bit.
Support multi-formats
Gère les PDF, les formats d'image courants, le texte brut, le RTF et les documents Office dans une seule archive unifiée sans flux de travail spécifiques au format.
Pourquoi choisir Hostinger pour Readur
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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