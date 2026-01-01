Déployer Radarr en un clic.
Gestionnaire automatisé de collection de films qui surveille les sorties, télécharge via votre client préféré et maintient votre bibliothèque organisée.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Radarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Radarr
Radarr est un gestionnaire automatisé complet de collections de films pour les utilisateurs d'Usenet et de BitTorrent. Il surveille les flux RSS pour les nouvelles sorties correspondant à vos profils de qualité, déclenche les téléchargements via des clients comme qBittorrent ou SABnzbd, et renomme et organise automatiquement votre bibliothèque. La prise en charge des formats personnalisés vous permet de cibler des encodages spécifiques — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — et Radarr mettra à niveau les fichiers existants lorsque de meilleures versions apparaîtront.
L'exécution de Radarr sur un VPS le maintient actif 24h/24 avec une bande passante constante, vous assurant de ne jamais manquer une fenêtre de sortie. Il s'intègre directement à Plex, Jellyfin et Emby pour actualiser la bibliothèque de votre serveur multimédia dès qu'un nouveau fichier arrive, et s'associe naturellement à Sonarr, Lidarr et Prowlarr pour un écosystème multimédia automatisé complet.
Principales fonctionnalités de Radarr
Surveillance automatisée
La surveillance des flux RSS détecte les nouvelles sorties de films dès leur apparition et met automatiquement en file d'attente les téléchargements en fonction de vos préférences de qualité.
Profils de qualité
Définissez les résolutions, codecs et tailles de fichier acceptables par film afin que seules les versions que vous souhaitez réellement soient téléchargées et conservées.
Mises à jour automatiques
Radarr surveille les versions de meilleure qualité après le téléchargement initial et remplace les fichiers de manière transparente, maintenant votre bibliothèque à une qualité optimale au fil du temps.
Intégration de serveur média
Les notifications de rafraîchissement automatique de la bibliothèque pour Plex, Jellyfin et Emby signifient que les films nouvellement téléchargés apparaissent dans votre application de streaming en quelques secondes.
Liste des importations
Importez des listes de suivi d'IMDb, Trakt et TMDb pour ajouter automatiquement des films à votre file d'attente surveillée à mesure que vous marquez des titres à regarder.
Pourquoi choisir Hostinger pour Radarr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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