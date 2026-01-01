Déployer Firefly III en 1 clic.
Prenez le contrôle total de vos finances personnelles avec un système de comptabilité en partie double sécurisé et auto-hébergé.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Firefly III
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Firefly III
Firefly III est la référence en matière de gestion de finances personnelles auto-hébergée. Il offre une plateforme complète pour suivre vos revenus, vos dépenses et vos budgets avec la précision d'un logiciel de comptabilité professionnel. Le système de comptabilité en partie double enregistre chaque transaction avec un contexte complet de source et de destination, créant ainsi un grand livre précis que vous pouvez vérifier à tout moment.
En auto-hébergeant sur votre propre VPS, vous éliminez le risque de partager des données financières sensibles avec des agrégateurs tiers, garantissant que votre valeur nette, vos habitudes de dépenses et les soldes de vos comptes restent strictement confidentiels, sans frais d'abonnement et sans exploration de données.
Principales fonctionnalités de Firefly III
Comptabilité en partie double
Assurez la précision financière avec un système de qualité professionnelle qui suit chaque centime sur plusieurs comptes.
Budget avancé
Définissez des budgets mensuels ou annuels complexes et recevez des indicateurs visuels lorsque vous approchez de vos limites.
Règles d'automatisation
Gagnez du temps en créant des règles personnalisées qui catégorisent et étiquettent automatiquement les transactions en fonction des descriptions ou des montants.
Rapports détaillés
Générez des graphiques et des diagrammes pertinents pour visualiser votre valeur nette, vos habitudes de dépenses et votre croissance financière au fil du temps.
Pourquoi choisir Hostinger pour Firefly III
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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