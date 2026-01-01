Déployer Enclosed en un clic d'installation.
Application web minimaliste pour partager des notes privées et chiffrées avec des options d'expiration et une protection par mot de passe.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Enclosed
Ci-joint une application web open-source pour l'envoi de notes privées, chiffrées de bout en bout. Utilisant les API cryptographiques natives du navigateur, elle chiffre le contenu côté client avant qu'il n'atteigne le serveur — ce qui signifie que l'hébergeur n'a jamais accès au texte non chiffré. Les notes peuvent être configurées pour s'autodétruire après avoir été lues une seule fois ou expirer après une période configurable.
L'auto-hébergement d'Enclosed sur votre VPS garantit que le stockage des notes chiffrées reste entièrement sur votre propre infrastructure. Les organisations gérant des identifiants sensibles, des clés API ou des informations confidentielles obtiennent un contrôle total sur la résidence des données et peuvent appliquer des politiques d'expiration personnalisées sans dépendre de services hébergés par des tiers.
Principales fonctionnalités de Enclosed
Cryptage côté client
Les notes sont chiffrées dans le navigateur avant la transmission en utilisant les API Web Crypto natives, de sorte que le serveur ne voit jamais le contenu non chiffré.
Notes autodestructrices
Définissez des notes pour qu'elles expirent après une seule lecture ou une fenêtre de temps définie, garantissant que les informations sensibles ne persistent pas plus longtemps que nécessaire.
Protection par mot de passe
Ajoutez un mot de passe facultatif à n'importe quelle note, obligeant les destinataires à s'authentifier avant que le contenu ne puisse être déchiffré et affiché.
Liens partageables
Chaque note génère une URL unique qui peut être envoyée par e-mail, chat ou SMS — aucun compte ni inscription n'est requis pour le destinataire.
Déploiement léger
Un conteneur unique avec des exigences minimales en ressources rend Enclosed facile à exécuter aux côtés d'autres services sur le même VPS.
Pourquoi choisir Hostinger pour Enclosed
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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