Déployer Colanode en un clic.
Alternative open-source à Slack et Notion privilégiant le local, combinant le chat, les pages et les bases de données dans un seul espace de travail.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Colanode
Colanode est un espace de travail collaboratif tout-en-un, open-source, basé sur une architecture « local-first ». Il combine le chat d'équipe en temps réel, les pages et wikis en texte enrichi, les bases de données personnalisables avec des vues en tableau, kanban et calendrier, et la gestion de fichiers — couvrant les mêmes fonctionnalités que Slack et Notion dans un seul outil que vous contrôlez entièrement.
Chaque modification est d'abord enregistrée dans une base de données SQLite locale, puis synchronisée avec le serveur en arrière-plan, ainsi l'application reste réactive même avec des connexions instables et continue de fonctionner hors ligne. Les modifications concurrentes sur les pages et les enregistrements de base de données sont fusionnées avec des CRDTs alimentés par Yjs, éliminant les conflits lorsque les coéquipiers éditent simultanément. L'auto-hébergement conserve chaque message, document et fichier sur une infrastructure que vous possédez, sans frais par utilisateur.
Principales fonctionnalités de Colanode
Synchronisation locale d'abord
Les modifications sont d'abord écrites dans une base de données SQLite locale, puis synchronisées en arrière-plan, ainsi l'application reste rapide hors ligne et se rétablit automatiquement lorsque le serveur se reconnecte.
Clavardage d'équipe en temps réel
Les canaux persistants et les messages directs maintiennent les conversations d'équipe organisées à côté de vos documents et données de projet dans le même espace de travail.
Pages de texte enrichi
Un éditeur basé sur des blocs pour les documents, les wikis et les notes — similaire à Notion — avec des intégrations, des blocs de code et des hiérarchies de pages imbriquées pour une connaissance structurée.
Bases de données personnalisées
Structurez les informations avec des champs personnalisés et basculez entre les vues tableau, kanban et calendrier, remplaçant ainsi le besoin d'un outil de suivi de projet ou d'une feuille de calcul séparé.
Édition sans conflit
Les CRDTs alimentés par Yjs permettent à plusieurs personnes de modifier la même page ou le même enregistrement simultanément sans écraser les modifications ni nécessiter de résolution manuelle des conflits.
Pourquoi choisir Hostinger pour Colanode
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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