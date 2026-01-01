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Alternative open-source à Slack et Notion privilégiant le local, combinant le chat, les pages et les bases de données dans un seul espace de travail.

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$ CA 9,09 /mois
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KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Colanode

Colanode est un espace de travail collaboratif tout-en-un, open-source, basé sur une architecture « local-first ». Il combine le chat d'équipe en temps réel, les pages et wikis en texte enrichi, les bases de données personnalisables avec des vues en tableau, kanban et calendrier, et la gestion de fichiers — couvrant les mêmes fonctionnalités que Slack et Notion dans un seul outil que vous contrôlez entièrement.

Chaque modification est d'abord enregistrée dans une base de données SQLite locale, puis synchronisée avec le serveur en arrière-plan, ainsi l'application reste réactive même avec des connexions instables et continue de fonctionner hors ligne. Les modifications concurrentes sur les pages et les enregistrements de base de données sont fusionnées avec des CRDTs alimentés par Yjs, éliminant les conflits lorsque les coéquipiers éditent simultanément. L'auto-hébergement conserve chaque message, document et fichier sur une infrastructure que vous possédez, sans frais par utilisateur.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Colanode

Synchronisation locale d'abord

Les modifications sont d'abord écrites dans une base de données SQLite locale, puis synchronisées en arrière-plan, ainsi l'application reste rapide hors ligne et se rétablit automatiquement lorsque le serveur se reconnecte.

Clavardage d'équipe en temps réel

Les canaux persistants et les messages directs maintiennent les conversations d'équipe organisées à côté de vos documents et données de projet dans le même espace de travail.

Pages de texte enrichi

Un éditeur basé sur des blocs pour les documents, les wikis et les notes — similaire à Notion — avec des intégrations, des blocs de code et des hiérarchies de pages imbriquées pour une connaissance structurée.

Bases de données personnalisées

Structurez les informations avec des champs personnalisés et basculez entre les vues tableau, kanban et calendrier, remplaçant ainsi le besoin d'un outil de suivi de projet ou d'une feuille de calcul séparé.

Édition sans conflit

Les CRDTs alimentés par Yjs permettent à plusieurs personnes de modifier la même page ou le même enregistrement simultanément sans écraser les modifications ni nécessiter de résolution manuelle des conflits.

Pourquoi choisir Hostinger pour Colanode

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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