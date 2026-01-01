Déployer OrangeHRM en un clic.
Système de gestion des ressources humaines open source pour gérer les employés, les congés, le recrutement et les flux de travail RH.
Trouvez le forfait VPS idéal pour OrangeHRM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OrangeHRM
OrangeHRM est une plateforme de gestion des ressources humaines entièrement open-source utilisée par des milliers d'organisations dans le monde entier. Elle couvre l'intégralité du cycle de vie des RH — des dossiers des employés et de la gestion des congés aux évaluations de performance, aux processus de recrutement et au suivi du temps — dans une seule application auto-hébergée.
L'hébergement d'OrangeHRM sur votre propre VPS maintient toutes les données des employés, les informations de paie et les dossiers RH sous votre contrôle direct, sans frais SaaS par utilisateur. Vous obtenez un accès complet à la base de données pour des rapports personnalisés et des intégrations, tout en conservant la propriété complète des données sensibles de votre personnel.
Principales fonctionnalités de OrangeHRM
Gestion des employés
Gérez un répertoire centralisé des employés avec l'historique professionnel, les documents, les qualifications et la structure organisationnelle en un seul endroit.
Congés et présence
Gérer les droits aux congés, les flux de travail d'approbation, les calendriers de jours fériés et les relevés de présence pour l'ensemble de votre personnel.
Module de recrutement
Suivez les offres d'emploi, les candidatures, les étapes d'entretien et les décisions d'embauche sans outil ATS séparé.
Évaluations de performance
Menez des cycles d'évaluation structurés avec la définition d'objectifs, un feedback à 360 degrés et des flux de travail d'examen configurables.
Suivi du temps et des projets
Saisissez les feuilles de temps par projet et par client, avec des flux d'approbation et des rapports exportables pour la facturation ou la paie.
Pourquoi choisir Hostinger pour OrangeHRM
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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