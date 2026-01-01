Déployer Trino avec une installation en un clic.
Moteur de requête SQL distribué rapide pour exécuter des analyses fédérées sur des lacs de données, des entrepôts de données et des bases de données opérationnelles.
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Trino est un moteur de requête SQL distribué haute performance, développé à l'origine chez Facebook sous le nom de Presto et maintenant maintenu par la Trino Software Foundation. Il permet aux analystes et aux ingénieurs d'exécuter des requêtes SQL ANSI interactives sur des sources de données hétérogènes — stockage d'objets, bases de données relationnelles, courtiers de messages et index de recherche — les joignant et les agrégeant comme s'ils résidaient dans un entrepôt unique, sans ETL ni déplacement de données.
L'auto-hébergement de Trino sur votre VPS offre aux équipes de données une couche de requête fédérée qu'elles contrôlent entièrement, sans frais par requête et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface utilisateur web intégrée affiche les requêtes en cours, l'utilisation des travailleurs et les plans d'exécution afin que les opérateurs puissent déboguer les performances et ajuster les ressources du cluster directement depuis le navigateur.
Principales fonctionnalités de Trino
Requêtes SQL fédérées
Connectez des dizaines de sources de données via des connecteurs enfichables et joignez-les dans une seule instruction SQL ANSI sans mise en scène ni ETL.
Moteur massivement parallèle
L'exécution vectorisée en mémoire et la planification adaptative des requêtes permettent d'obtenir une latence interactive sur des lacs de données et des entrepôts de données à l'échelle du téraoctet.
Catalogue de connecteurs enrichi
Connecteurs officiels pour Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra, et plus encore.
Console web intégrée
L'interface utilisateur basée sur navigateur affiche les requêtes en cours et terminées, l'état des workers, les métriques au niveau des étapes et les plans d'exécution pour un débogage rapide des performances.
ANSI SQL avec extensions
SQL standard complet avec fonctions de fenêtre, jointures latérales, tableaux, mappages, JSON, types géospatiaux et fonctions définies par l'utilisateur.
JDBC, ODBC et Python
Des pilotes et clients intégrés connectent des outils de BI tels que Tableau, Superset et Metabase, ainsi que des notebooks de science des données et des pipelines ETL.
Pourquoi choisir Hostinger pour Trino
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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