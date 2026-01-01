Déployer Komari en 1 clic.
Tableau de bord léger de surveillance de serveur auto-hébergé avec collecte de données basée sur des agents et métriques en temps réel.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Komari
Komari est un outil de surveillance de serveur léger et open-source, conçu pour les auto-hébergeurs qui ont besoin d'une visibilité en temps réel sur leur infrastructure sans la complexité des plateformes de surveillance d'entreprise. Il utilise un petit agent installé sur chaque serveur surveillé pour collecter les métriques du CPU, de la mémoire, du disque et du réseau, qui sont ensuite affichées dans un tableau de bord web épuré.
Parce que Komari est auto-hébergé, toutes vos données de télémétrie de serveur restent sur votre propre infrastructure, sans qu'aucune donnée ne soit envoyée à des services tiers. La conception basée sur SQLite signifie zéro dépendance à une base de données externe, ce qui le rend rapide à déployer et simple à maintenir, même pour les petites équipes et les opérateurs individuels.
Principales fonctionnalités de Komari
Surveillance basée sur des agents
Installez l'agent Komari léger sur n'importe quel serveur pour collecter et diffuser les métriques vers votre tableau de bord central.
Métriques en temps réel
Visualisez l'utilisation du CPU, la consommation de mémoire, les E/S disque et le débit réseau mis à jour en direct dans l'interface web.
Tableau de bord multi-serveur
Surveillez tous vos serveurs depuis un tableau de bord unique, chaque agent rapportant indépendamment à l'hôte central.
Aucune dépendance externe
Le stockage SQLite signifie qu'il n'y a pas de service de base de données séparé à gérer — seulement le conteneur et un volume de données persistant.
Prise en charge des thèmes personnalisés
Personnalisez l'apparence du tableau de bord pour l'adapter à vos préférences ou à l'image de marque de votre organisation.
Pourquoi choisir Hostinger pour Komari
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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