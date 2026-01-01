Komari est un outil de surveillance de serveur léger et open-source, conçu pour les auto-hébergeurs qui ont besoin d'une visibilité en temps réel sur leur infrastructure sans la complexité des plateformes de surveillance d'entreprise. Il utilise un petit agent installé sur chaque serveur surveillé pour collecter les métriques du CPU, de la mémoire, du disque et du réseau, qui sont ensuite affichées dans un tableau de bord web épuré.

Parce que Komari est auto-hébergé, toutes vos données de télémétrie de serveur restent sur votre propre infrastructure, sans qu'aucune donnée ne soit envoyée à des services tiers. La conception basée sur SQLite signifie zéro dépendance à une base de données externe, ce qui le rend rapide à déployer et simple à maintenir, même pour les petites équipes et les opérateurs individuels.