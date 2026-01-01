Kavita est un gestionnaire de bibliothèque numérique auto-hébergé riche en fonctionnalités, prenant en charge les formats CBZ, CBR, EPUB, PDF et tous les principaux formats de bandes dessinées et de livres électroniques. Il analyse et catalogue automatiquement vos médias avec extraction automatique des métadonnées, et offre des interfaces de lecture dédiées optimisées pour chaque type de contenu — y compris les doubles pages de bandes dessinées, le défilement de manga de droite à gauche et le défilement continu de Webtoon.

Héberger Kavita sur votre propre VPS rend votre collection entière disponible 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, sans dépendre de la disponibilité de votre matériel domestique. Le support multi-utilisateur avec permissions basées sur les rôles permet aux familles de partager une bibliothèque avec des contrôles d'accès adaptés à l'âge, tandis que le support OPDS signifie que toute application de lecture compatible peut se connecter à votre serveur.