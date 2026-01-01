Déployer Kavita en un clic.
Bibliothèque numérique auto-hébergée de bandes dessinées, mangas, romans légers et livres numériques, avec lecteurs dédiés et gestion multi-utilisateurs.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Kavita
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Kavita
Kavita est un gestionnaire de bibliothèque numérique auto-hébergé riche en fonctionnalités, prenant en charge les formats CBZ, CBR, EPUB, PDF et tous les principaux formats de bandes dessinées et de livres électroniques. Il analyse et catalogue automatiquement vos médias avec extraction automatique des métadonnées, et offre des interfaces de lecture dédiées optimisées pour chaque type de contenu — y compris les doubles pages de bandes dessinées, le défilement de manga de droite à gauche et le défilement continu de Webtoon.
Héberger Kavita sur votre propre VPS rend votre collection entière disponible 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel appareil, sans dépendre de la disponibilité de votre matériel domestique. Le support multi-utilisateur avec permissions basées sur les rôles permet aux familles de partager une bibliothèque avec des contrôles d'accès adaptés à l'âge, tandis que le support OPDS signifie que toute application de lecture compatible peut se connecter à votre serveur.
Principales fonctionnalités de Kavita
Prise en charge universelle des formats
Lisez les fichiers CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF et EPUB avec détection automatique du format et rendu optimisé pour chaque type de fichier.
Lecteurs spécialisés
Les modes de lecture dédiés pour les bandes dessinées, les mangas (de droite à gauche), les livres électroniques et le défilement Webtoon s'adaptent automatiquement à chaque type de contenu.
Bibliothèques multi-utilisateurs
Créer des comptes utilisateur illimités avec des rôles d'administrateur, de bibliothécaire et de lecteur, ainsi que des contrôles de restriction d'âge pour une navigation sécurisée en famille.
Metadonnées intelligentes
Kavita+ se connecte à Comic Vine, AniList et d'autres fournisseurs pour enrichir automatiquement votre bibliothèque avec des couvertures, des descriptions et des informations sur les créateurs.
Support OPDS et Tachiyomi
Accédez à votre bibliothèque via n'importe quelle application compatible OPDS ou l'extension Tachiyomi sur Android, vous offrant une flexibilité dans votre façon de lire.
Pourquoi choisir Hostinger pour Kavita
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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