Déployer withoutbg en 1 clic.
Outil de suppression d'arrière-plan IA auto-hébergé qui traite les images localement, sans dépendance au nuage ni frais par image.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec withoutbg
withoutbg est une application de suppression d'arrière-plan auto-hébergée et alimentée par l'IA qui exécute un pipeline de modèle ONNX en quatre étapes entièrement sur votre propre serveur. Elle offre une interface web par glisser-déposer pour supprimer les arrière-plans des photos de produits, des portraits et des images marketing — sans envoyer de fichiers à un service cloud ni payer de frais par image. Le pipeline combine la segmentation ISNet, le guidage Depth Anything V2, le Focus Matting et un modèle de raffinement pour produire des résultats nets avec un arrière-plan transparent à partir de l'inférence CPU seule.
Tous les poids du modèle sont regroupés à l'intérieur de l'image Docker, il n'y a donc rien à configurer au-delà du déploiement du conteneur — pas de téléchargements de modèles, pas de GPU requis, pas d'appels API externes sur le chemin de traitement.
Principales fonctionnalités de withoutbg
Pipeline de modèle IA local
Exécute tout le traitement de suppression d'arrière-plan sur votre propre serveur en utilisant des modèles ONNX intégrés — aucune image n'est jamais envoyée à un service cloud externe.
Traitement en quatre étapes
La segmentation ISNet, le guidage Depth Anything V2, le Focus Matting et un modèle de raffinement travaillent ensemble pour produire des contours nets sur les cheveux, la fourrure et les sujets complexes.
Aucun GPU requis
L'inférence ONNX basée sur le CPU signifie que tout VPS standard peut exécuter le pipeline complet du modèle sans matériel GPU ni configuration CUDA.
Interface utilisateur web par glisser-déposer
L'interface basée sur React permet aux utilisateurs de déposer des images et de télécharger des résultats avec un fond transparent au format PNG, JPEG ou WebP sans aucune configuration.
Aucuns frais par image
L'auto-hébergement élimine les frais par image des API SaaS de suppression d'arrière-plan — traitez un nombre illimité d'images pour un coût VPS fixe.
Pourquoi choisir Hostinger pour withoutbg
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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