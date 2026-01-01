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Plateforme de stockage infonuagique auto-hébergée avec partage de fichiers, prévisualisation en ligne et gestion multi-utilisateurs, sous votre contrôle total.

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VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Cloudreve

Cloudreve est une plateforme de stockage cloud auto-hébergée open source avec plus de 27 000 étoiles sur GitHub, conçue pour offrir aux individus et aux équipes un lecteur cloud privé qu'ils contrôlent entièrement. Elle offre une expérience raffinée, de type Google Drive — téléchargements par glisser-déposer, liens partageables, prévisualisation de médias en ligne et intégration de bureau WebDAV — tout en stockant chaque fichier sur une infrastructure que vous possédez.

Contrairement aux services de stockage cloud commerciaux, Cloudreve n'impose pas de frais par utilisateur, de balayage de fichiers ni de limites de stockage au-delà de la capacité de disque de votre VPS. Il prend en charge plusieurs backends de stockage, y compris le disque local, les services compatibles S3, OneDrive et Google Drive, vous permettant d'unifier des stockages disparates sous un seul point d'accès. Ce déploiement associe Cloudreve à PostgreSQL et Redis pour un stockage de métadonnées fiable et une navigation rapide dans les fichiers.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Cloudreve

Plusieurs backends de stockage

Connectez un disque local, des compartiments compatibles S3, OneDrive ou Google Drive et gérez tout le stockage à partir d'une interface unifiée.

Partage de fichiers sécurisé

Créez des liens de partage avec protection par mot de passe facultative, dates d'expiration et limites de téléchargement pour contrôler qui accède à quoi.

Aperçu des médias en ligne

Prévisualisez les images, les vidéos, les fichiers audio, les documents et les fichiers de code directement dans le navigateur sans les télécharger.

Accès WebDAV de bureau

Montez Cloudreve comme un lecteur réseau sous Windows, macOS ou Linux pour une intégration native au système de fichiers sans logiciel supplémentaire.

Multi-utilisateur avec quotas

Créez des comptes utilisateur avec des quotas de stockage individuels et des niveaux d'autorisation pour les familles, les équipes ou les clients.

Pourquoi choisir Hostinger pour Cloudreve

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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