Déployer Cloudreve en un clic.
Plateforme de stockage infonuagique auto-hébergée avec partage de fichiers, prévisualisation en ligne et gestion multi-utilisateurs, sous votre contrôle total.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Cloudreve
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Cloudreve
Cloudreve est une plateforme de stockage cloud auto-hébergée open source avec plus de 27 000 étoiles sur GitHub, conçue pour offrir aux individus et aux équipes un lecteur cloud privé qu'ils contrôlent entièrement. Elle offre une expérience raffinée, de type Google Drive — téléchargements par glisser-déposer, liens partageables, prévisualisation de médias en ligne et intégration de bureau WebDAV — tout en stockant chaque fichier sur une infrastructure que vous possédez.
Contrairement aux services de stockage cloud commerciaux, Cloudreve n'impose pas de frais par utilisateur, de balayage de fichiers ni de limites de stockage au-delà de la capacité de disque de votre VPS. Il prend en charge plusieurs backends de stockage, y compris le disque local, les services compatibles S3, OneDrive et Google Drive, vous permettant d'unifier des stockages disparates sous un seul point d'accès. Ce déploiement associe Cloudreve à PostgreSQL et Redis pour un stockage de métadonnées fiable et une navigation rapide dans les fichiers.
Principales fonctionnalités de Cloudreve
Plusieurs backends de stockage
Connectez un disque local, des compartiments compatibles S3, OneDrive ou Google Drive et gérez tout le stockage à partir d'une interface unifiée.
Partage de fichiers sécurisé
Créez des liens de partage avec protection par mot de passe facultative, dates d'expiration et limites de téléchargement pour contrôler qui accède à quoi.
Aperçu des médias en ligne
Prévisualisez les images, les vidéos, les fichiers audio, les documents et les fichiers de code directement dans le navigateur sans les télécharger.
Accès WebDAV de bureau
Montez Cloudreve comme un lecteur réseau sous Windows, macOS ou Linux pour une intégration native au système de fichiers sans logiciel supplémentaire.
Multi-utilisateur avec quotas
Créez des comptes utilisateur avec des quotas de stockage individuels et des niveaux d'autorisation pour les familles, les équipes ou les clients.
Pourquoi choisir Hostinger pour Cloudreve
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
2FAuth
Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile