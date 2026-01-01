Cloudreve est une plateforme de stockage cloud auto-hébergée open source avec plus de 27 000 étoiles sur GitHub, conçue pour offrir aux individus et aux équipes un lecteur cloud privé qu'ils contrôlent entièrement. Elle offre une expérience raffinée, de type Google Drive — téléchargements par glisser-déposer, liens partageables, prévisualisation de médias en ligne et intégration de bureau WebDAV — tout en stockant chaque fichier sur une infrastructure que vous possédez.

Contrairement aux services de stockage cloud commerciaux, Cloudreve n'impose pas de frais par utilisateur, de balayage de fichiers ni de limites de stockage au-delà de la capacité de disque de votre VPS. Il prend en charge plusieurs backends de stockage, y compris le disque local, les services compatibles S3, OneDrive et Google Drive, vous permettant d'unifier des stockages disparates sous un seul point d'accès. Ce déploiement associe Cloudreve à PostgreSQL et Redis pour un stockage de métadonnées fiable et une navigation rapide dans les fichiers.