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Serveur de jeu multijoueur open-source pour le classique Transport Tycoon Deluxe, prenant en charge jusqu'à 255 joueurs simultanés.

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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenTTD

OpenTTD est une réimplémentation gratuite et open-source de Transport Tycoon Deluxe, le jeu de simulation de transport emblématique. Exécuté comme un serveur multijoueur dédié, il permet à jusqu'à 255 joueurs de construire et de rivaliser simultanément sur des réseaux routiers, ferroviaires, maritimes et aériens à travers des cartes générées de manière procédurale ou conçues à la main. Des décennies de développement communautaire ont ajouté de nouveaux types de cartes, des adversaires IA améliorés et un riche écosystème de packs de contenu NewGRF pour les véhicules, les industries et les styles de villes.

Héberger votre propre serveur OpenTTD sur un VPS vous donne un contrôle total sur les paramètres du jeu, les mods, l'accès des joueurs et la visibilité du serveur — que vous souhaitiez une partie privée avec des amis ou un serveur public répertorié et découvrable via le coordinateur de jeu OpenTTD.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de OpenTTD

Support multijoueur massif

Hébergez jusqu'à 255 joueurs simultanés avec prise en charge intégrée des modes de jeu publics, sur invitation uniquement et protégés par mot de passe.

Prise en charge des mods NewGRF

Étendez votre serveur avec des packs de contenu NewGRF créés par la communauté qui ajoutent de nouveaux véhicules, industries, types de terrain et styles visuels.

Persistance des sauvegardes de jeu

Des intervalles de sauvegarde automatique configurables et un volume de données persistant protègent la progression du jeu et permettent un retour facile à toute session antérieure.

Découverte de serveurs publics

S'enregistre automatiquement auprès du coordinateur de jeu OpenTTD afin que les joueurs du monde entier puissent trouver et rejoindre votre serveur depuis le navigateur de serveurs intégré au jeu.

Gameplay classique ressuscité

Réimplémentation fidèle de Transport Tycoon Deluxe avec des décennies d'améliorations de gameplay, de nouveaux générateurs de cartes et des adversaires IA améliorés.

Pourquoi choisir Hostinger pour OpenTTD

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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