Déployer LazyLibrarian en 1 clic.
Outil d'automatisation qui suit les auteurs, trouve les livres électroniques et les livres audio, et les transmet à vos téléchargeurs.
Trouvez le forfait VPS idéal pour LazyLibrarian
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec LazyLibrarian
LazyLibrarian est l'équivalent axé sur les livres de Sonarr et Radarr — un serveur d'automatisation auto-hébergé qui surveille vos auteurs préférés, suit les sorties de livres individuelles, recherche des fichiers correspondants sur Usenet et les indexeurs de torrents, et transmet les versions choisies à NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, ou tout autre téléchargeur que vous utilisez déjà.
L'auto-hébergement de LazyLibrarian sur un VPS vous offre un bibliothécaire 24h/24 et 7j/7 qui détecte les nouvelles sorties dès qu'elles apparaissent, déduplique par rapport à votre bibliothèque Calibre existante, et renomme et étiquette tout automatiquement afin que votre collection de livres électroniques et de livres audio reste organisée sans travail manuel.
Principales fonctionnalités de LazyLibrarian
Suivi et découverte des auteurs
Ajoutez des auteurs par nom et LazyLibrarian construit leur bibliographie complète à partir de Goodreads, Google Books, OpenLibrary et d'autres sources.
Support pour livres audio et livres numériques
Gère les formats de livres audio et de livres électroniques avec des règles de qualité et de source distinctes pour chacun, ainsi une seule instance gère deux bibliothèques.
Intégration de Calibre et Goodreads
Importe votre bibliothèque Calibre existante pour éviter les doublons, synchronise les listes de lecture/à lire de Goodreads et met à jour automatiquement les métadonnées.
Prise en charge native de l'indexeur
Plugins intégrés pour NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, et des dizaines d'indexeurs Usenet et torrent via Newznab et Torznab.
Suivi des magazines et des séries
Surveille les magazines thématiques et les séries de plusieurs livres, mettant en file d'attente les nouvelles parutions dès qu'elles atteignent les indexeurs sans recherches manuelles.
Pourquoi choisir Hostinger pour LazyLibrarian
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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