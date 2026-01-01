Déployer Glances en 1 clic.
Outil de surveillance système multiplateforme offrant des métriques en temps réel, incluant le CPU, la mémoire, le disque, le réseau et les conteneurs, via une interface web.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Glances
Glances est un outil complet de surveillance de serveur qui regroupe la visibilité de top, htop, iotop et df au sein d'une interface web unique et unifiée. Il fournit des métriques en temps réel pour le CPU, la mémoire, le swap, les E/S disque, le réseau, les processus et les conteneurs Docker en cours d'exécution, ainsi que des alertes configurables lorsque les seuils sont dépassés.
L'auto-hébergement de Glances sur votre VPS vous offre une visibilité complète sur votre infrastructure serveur sans envoyer de données de performance à des services de surveillance externes. Ce modèle déploie Glances avec un accès en lecture seule au socket Docker et un espace de noms PID hôte, permettant ainsi que les métriques au niveau des conteneurs et du système soient entièrement visibles depuis l'interface HTTPS sécurisée.
Principales fonctionnalités de Glances
Métriques système en temps réel
Surveillez le CPU, la mémoire, le swap, les charges moyennes, les E/S disque et la bande passante réseau, le tout depuis un tableau de bord web unique.
Surveillance des conteneurs Docker
L'utilisation du CPU, de la mémoire et du réseau par conteneur est visible aux côtés des métriques système au niveau de l'hôte dans une seule vue.
Alertes configurables
Définissez des seuils pour l'utilisation du CPU, de la mémoire et du disque afin de déclencher des alertes automatiques avant que l'épuisement des ressources ne cause des problèmes.
Exportation des métriques
Exporter les données de performance vers InfluxDB, Prometheus et d'autres bases de données de séries temporelles pour l'analyse des tendances à long terme.
API REST
Une API REST intégrée permet des intégrations personnalisées, des requêtes scriptées et l'intégration de métriques dans d'autres tableaux de bord.
Pourquoi choisir Hostinger pour Glances
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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