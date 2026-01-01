Glances est un outil complet de surveillance de serveur qui regroupe la visibilité de top, htop, iotop et df au sein d'une interface web unique et unifiée. Il fournit des métriques en temps réel pour le CPU, la mémoire, le swap, les E/S disque, le réseau, les processus et les conteneurs Docker en cours d'exécution, ainsi que des alertes configurables lorsque les seuils sont dépassés.

L'auto-hébergement de Glances sur votre VPS vous offre une visibilité complète sur votre infrastructure serveur sans envoyer de données de performance à des services de surveillance externes. Ce modèle déploie Glances avec un accès en lecture seule au socket Docker et un espace de noms PID hôte, permettant ainsi que les métriques au niveau des conteneurs et du système soient entièrement visibles depuis l'interface HTTPS sécurisée.