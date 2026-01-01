Norish est une application moderne de gestion de recettes, conçue en priorité pour les foyers, les familles et les colocations. Elle importe des recettes directement à partir d'URL, de YouTube Shorts, d'Instagram Reels, de vidéos TikTok et de captures d'écran – éliminant ainsi le travail de transcription manuelle que d'autres gestionnaires de recettes exigent. L'analyse nutritionnelle et la détection des allergies basées sur l'IA s'exécutent automatiquement sur chaque recette importée, et les modifications se synchronisent en temps réel sur tous les appareils du foyer via Redis.

Contrairement aux services de recettes basés sur le cloud qui monétisent vos données et limitent l'exportation, Norish est entièrement auto-hébergé sous AGPL-3.0, conservant chaque recette, liste de courses et plan de repas sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par foyer ni niveaux d'abonnement.