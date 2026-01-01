Déployer Norish en 1 clic.
Gestionnaire de recettes open-source pour les ménages avec importation depuis les réseaux sociaux, analyse nutritionnelle par IA et synchronisation en temps réel.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Norish
Norish est une application moderne de gestion de recettes, conçue en priorité pour les foyers, les familles et les colocations. Elle importe des recettes directement à partir d'URL, de YouTube Shorts, d'Instagram Reels, de vidéos TikTok et de captures d'écran – éliminant ainsi le travail de transcription manuelle que d'autres gestionnaires de recettes exigent. L'analyse nutritionnelle et la détection des allergies basées sur l'IA s'exécutent automatiquement sur chaque recette importée, et les modifications se synchronisent en temps réel sur tous les appareils du foyer via Redis.
Contrairement aux services de recettes basés sur le cloud qui monétisent vos données et limitent l'exportation, Norish est entièrement auto-hébergé sous AGPL-3.0, conservant chaque recette, liste de courses et plan de repas sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par foyer ni niveaux d'abonnement.
Principales fonctionnalités de Norish
Importation de recettes de médias sociaux
Importez des recettes depuis n'importe quelle URL, YouTube Shorts, Instagram Reels ou des vidéos TikTok à l'aide d'un navigateur sans tête — aucune transcription manuelle n'est nécessaire.
Analyse nutritionnelle par IA
Générer automatiquement les informations nutritionnelles et détecter les allergènes sur les recettes importées afin que les membres du foyer ayant des besoins alimentaires disposent toujours de données précises.
Synchronisation du ménage en temps réel
Les modifications de recettes, les mises à jour de la liste de courses et les modifications du plan de repas se propagent instantanément à chaque appareil du foyer sans rafraîchissement manuel.
Listes d'épicerie mutualisées
Créez des listes de courses ménagères directement à partir de recettes et de plans de repas sélectionnés, avec des articles organisés pour des achats efficaces.
Planificateur de repas CalDAV
Synchronisez votre calendrier de planification de repas avec n'importe quelle application compatible CalDAV afin que les repas planifiés apparaissent à côté de vos rendez-vous et rappels.
Pourquoi choisir Hostinger pour Norish
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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