Passbolt est un gestionnaire de mots de passe open source conçu pour les équipes qui ont besoin de stocker, partager et auditer des identifiants en toute sécurité. Chaque mot de passe est chiffré de bout en bout à l'aide d'OpenPGP avant de quitter le navigateur — le serveur ne voit jamais vos secrets en texte clair. Contrairement aux coffres-forts à usage général, Passbolt est conçu dès le départ pour la collaboration : vous pouvez partager des mots de passe individuels ou des dossiers entiers avec des collègues sans jamais exposer la clé sous-jacente.

L'auto-hébergement de Passbolt sur votre propre VPS signifie que votre base de données d'identifiants ne touche jamais un serveur tiers. Vous contrôlez les clés de chiffrement, les journaux d'accès et la politique de rétention des données — une exigence essentielle pour les équipes soumises à des obligations de conformité telles que SOC 2, ISO 27001 ou GDPR.