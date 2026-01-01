Déployer Passbolt en 1 clic.
Gestionnaire de mots de passe d'équipe open source conçu pour la collaboration, avec chiffrement de bout en bout et confidentialité auto-hébergée.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Passbolt
Passbolt est un gestionnaire de mots de passe open source conçu pour les équipes qui ont besoin de stocker, partager et auditer des identifiants en toute sécurité. Chaque mot de passe est chiffré de bout en bout à l'aide d'OpenPGP avant de quitter le navigateur — le serveur ne voit jamais vos secrets en texte clair. Contrairement aux coffres-forts à usage général, Passbolt est conçu dès le départ pour la collaboration : vous pouvez partager des mots de passe individuels ou des dossiers entiers avec des collègues sans jamais exposer la clé sous-jacente.
L'auto-hébergement de Passbolt sur votre propre VPS signifie que votre base de données d'identifiants ne touche jamais un serveur tiers. Vous contrôlez les clés de chiffrement, les journaux d'accès et la politique de rétention des données — une exigence essentielle pour les équipes soumises à des obligations de conformité telles que SOC 2, ISO 27001 ou GDPR.
Principales fonctionnalités de Passbolt
Chiffrement de bout en bout
Tous les mots de passe sont chiffrés avec OpenPGP dans le navigateur avant d'être envoyés au serveur, ainsi l'hôte n'a jamais accès aux secrets en texte clair.
Partage granulaire
Partagez des mots de passe individuels ou des dossiers avec des utilisateurs ou des groupes spécifiques, avec des contrôles d'accès en lecture ou en écriture par permission.
Piste d'audit complète
Chaque accès, partage, copie et mise à jour est enregistré avec un horodatage et l'identité de l'utilisateur, offrant aux équipes de sécurité un historique complet de l'activité des identifiants.
Extension de navigateur
Les extensions officielles pour Chrome et Firefox remplissent automatiquement les identifiants sur les sites correspondants directement depuis le coffre-fort, sans exposer les mots de passe dans le presse-papiers.
API REST et CLI
Une API REST complète et un outil CLI officiel permettent aux équipes DevOps d'intégrer Passbolt dans les scripts de provisionnement, les pipelines CI/CD et les flux de travail de rotation des secrets.
Pourquoi choisir Hostinger pour Passbolt
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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