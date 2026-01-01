Déployer HortusFox en un clic.
Système de gestion des plantes auto-hébergé pour cataloguer, planifier les routines d'entretien et organiser votre jardin en privé.
Trouvez le forfait VPS idéal pour HortusFox
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec HortusFox
HortusFox est une application web conçue pour les passionné(e)s de plantes qui souhaitent gérer leurs plantes d'intérieur et leurs jardins avec structure et confidentialité. Elle permet de cataloguer les plantes avec des photos, des noms d'espèces et des attributs personnalisés, de les organiser par emplacement, et de définir des rappels d'entretien récurrents pour l'arrosage, la fertilisation et le rempotage. L'intégration de données météorologiques aide les jardiniers en extérieur à aligner les plannings d'entretien avec les conditions environnementales, tandis que la reconnaissance des plantes intégrée aide à identifier les espèces inconnues.
L'auto-hébergement de HortusFox sur votre VPS garantit que des années de registres de croissance, d'historiques d'entretien et de photos de plantes restent sous votre contrôle total — aucun service cloud tiers ne peut interrompre l'accès à vos données de collection ou monétiser vos habitudes de jardinage.
Principales fonctionnalités de HortusFox
Rappels de soins
Définissez des tâches récurrentes pour l'arrosage, la fertilisation et le rempotage afin qu'aucune plante ne soit jamais oubliée dans un programme d'entretien chargé.
Organisation basée sur la localisation
Attribuez des plantes à des pièces spécifiques ou à des espaces extérieurs pour filtrer rapidement votre collection et gérer chaque zone indépendamment.
Intégration Météo
Connecter les données météorologiques locales pour aligner automatiquement l'entretien des plantes d'extérieur en fonction des conditions de pluie et de température.
Reconnaissance des plantes
Identifiez les espèces inconnues à partir de photos directement dans l'application, en ajoutant les données d'espèces confirmées à votre catalogue sans quitter HortusFox.
Gestion des stocks
Suivez les pots, les engrais, les outils et les fournitures en même temps que vos plantes afin que les ressources de jardinage soient toujours prises en compte.
Discussion collaborative
Le chat de groupe intégré permet aux foyers et aux équipes de coordonner les responsabilités d'entretien des plantes sans applications de messagerie séparées.
Pourquoi choisir Hostinger pour HortusFox
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
AirTrail
Journal de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur