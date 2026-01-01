Déployer Sonarr en 1 clic.
Gestionnaire automatisé de collections de séries télévisées qui surveille, télécharge, renomme et organise les épisodes depuis Usenet et les torrents.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Sonarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Sonarr
Sonarr est un gestionnaire complet de collections de séries télévisées et un enregistreur vidéo personnel pour les utilisateurs d'Usenet et de BitTorrent. Il surveille les flux RSS pour les nouvelles sorties d'épisodes, les télécharge automatiquement via votre client de téléchargement préféré, et organise les fichiers résultants avec une nomenclature cohérente — le tout sans intervention manuelle. En tant que membre clé de la suite arr, Sonarr s'intègre parfaitement avec Radarr, Prowlarr et des serveurs multimédias comme Plex et Jellyfin.
Déployer Sonarr sur votre VPS signifie qu'il fonctionne 24h/24 et 7j/7, capturant les nouvelles sorties dès leur apparition, même lorsque votre ordinateur personnel est éteint. Le stockage persistant protège les configurations de votre bibliothèque et vos profils de qualité, tandis que l'API REST permet l'intégration avec des outils de gestion des requêtes pour construire un écosystème multimédia domestique entièrement automatisé.
Principales fonctionnalités de Sonarr
Surveillance automatisée des épisodes
Suit les épisodes à venir via les flux RSS et les télécharge automatiquement dès que de nouvelles sorties sont disponibles.
Gestion des profils de qualité
Définissez les résolutions, codecs et tailles de fichier préférés par série, et laissez Sonarr passer automatiquement à de meilleures versions lorsqu'elles apparaissent.
Télécharger l'intégration client
Se connecte à qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, et plus encore — prenant en charge les flux de travail torrent et Usenet à partir d'une seule interface.
Synchronisation du serveur média
Déclenche les mises à jour automatiques de la bibliothèque dans Plex, Jellyfin, Emby et Kodi après chaque téléchargement, maintenant votre serveur multimédia à jour sans actualisations manuelles.
Gestion des packs de saison
Traite intelligemment les téléchargements de packs de saison en extrayant les épisodes individuels et en les faisant correspondre aux entrées de séries surveillées.
Pourquoi choisir Hostinger pour Sonarr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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