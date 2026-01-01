Jusqu’à 70 % de rabais sur Warracker

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Système de gestion des garanties auto-hébergé pour suivre les garanties de produits, les reçus et les réclamations en un seul endroit.

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Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Garantie de remboursement de 30 jours
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Warracker

Warracker est une application de suivi de garantie open-source qui centralise toutes vos garanties de produits, documents d'achat et historiques de réclamations dans un tableau de bord unique auto-hébergé. Au lieu de chercher dans les fils de discussion par e-mail, les classeurs ou les feuilles de calcul, vous obtenez une base de données consultable avec des alertes d'expiration, un stockage de documents et un accès multi-utilisateur pour les équipes et les foyers.

L'auto-hébergement de Warracker sur votre propre VPS signifie que vos reçus d'achat, scans de factures et numéros de série de produits restent sur une infrastructure que vous contrôlez. Avec des notifications proactives par e-mail et push via Apprise, vous recevez des avertissements anticipés avant l'expiration des garanties afin que vous puissiez agir tant que la couverture est encore valide.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Warracker

Alertes d'expiration de garantie

Recevez des notifications par e-mail et push via plus de 100 services, y compris Telegram, Slack et Discord, avant l'expiration des garanties.

Stockage de documents

Téléchargez et joignez les reçus, factures et manuels directement à chaque enregistrement de garantie pour une récupération instantanée en cas de besoin.

Suivi du cycle de vie des réclamations

Gérez les réclamations de garantie de bout en bout avec des mises à jour de statut et une visibilité complète sur l'ensemble du processus de réclamation.

Recherche avancée et Filtrage

Trouvez n'importe quelle garantie instantanément par nom de produit, numéro de série, fournisseur ou balises personnalisées dans l'ensemble de votre catalogue.

Accès multi-utilisateur

Partagez les dossiers de garantie au sein d'une équipe ou d'un foyer avec des autorisations basées sur les rôles et des contrôles d'administration.

Importation et exportation CSV

Migrez les enregistrements de garantie existants depuis des feuilles de calcul via l'importation CSV et exportez vos données à tout moment pour une portabilité totale.

Pourquoi choisir Hostinger pour Warracker

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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