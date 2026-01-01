Déployer Warracker en un clic.
Système de gestion des garanties auto-hébergé pour suivre les garanties de produits, les reçus et les réclamations en un seul endroit.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Warracker
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Warracker
Warracker est une application de suivi de garantie open-source qui centralise toutes vos garanties de produits, documents d'achat et historiques de réclamations dans un tableau de bord unique auto-hébergé. Au lieu de chercher dans les fils de discussion par e-mail, les classeurs ou les feuilles de calcul, vous obtenez une base de données consultable avec des alertes d'expiration, un stockage de documents et un accès multi-utilisateur pour les équipes et les foyers.
L'auto-hébergement de Warracker sur votre propre VPS signifie que vos reçus d'achat, scans de factures et numéros de série de produits restent sur une infrastructure que vous contrôlez. Avec des notifications proactives par e-mail et push via Apprise, vous recevez des avertissements anticipés avant l'expiration des garanties afin que vous puissiez agir tant que la couverture est encore valide.
Principales fonctionnalités de Warracker
Alertes d'expiration de garantie
Recevez des notifications par e-mail et push via plus de 100 services, y compris Telegram, Slack et Discord, avant l'expiration des garanties.
Stockage de documents
Téléchargez et joignez les reçus, factures et manuels directement à chaque enregistrement de garantie pour une récupération instantanée en cas de besoin.
Suivi du cycle de vie des réclamations
Gérez les réclamations de garantie de bout en bout avec des mises à jour de statut et une visibilité complète sur l'ensemble du processus de réclamation.
Recherche avancée et Filtrage
Trouvez n'importe quelle garantie instantanément par nom de produit, numéro de série, fournisseur ou balises personnalisées dans l'ensemble de votre catalogue.
Accès multi-utilisateur
Partagez les dossiers de garantie au sein d'une équipe ou d'un foyer avec des autorisations basées sur les rôles et des contrôles d'administration.
Importation et exportation CSV
Migrez les enregistrements de garantie existants depuis des feuilles de calcul via l'importation CSV et exportez vos données à tout moment pour une portabilité totale.
Pourquoi choisir Hostinger pour Warracker
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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