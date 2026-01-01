Déployer NextChat en un clic.
Interface de chat IA auto-hébergée prenant en charge OpenAI, Claude, Gemini et plus de 20 fournisseurs via une interface soignée.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec NextChat
NextChat (anciennement ChatGPT-Next-Web) est une interface de chat open-source avec plus de 88 000 étoiles GitHub — le client de chat IA auto-hébergé le plus étoilé disponible. Il se connecte à OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek et des dizaines d'autres fournisseurs, vous permettant de discuter avec n'importe quel LLM via une interface utilisateur cohérente sans basculer entre les tableaux de bord ni payer pour un service d'encapsulation tiers.
L'auto-hébergement de NextChat préserve la confidentialité de vos clés API et de votre historique de conversation. L'accès peut être verrouillé avec un code de mot de passe, et toutes les données de chat sont stockées dans le navigateur de l'utilisateur — il n'y a pas de base de données à gérer ni de rétention de données côté serveur.
Principales fonctionnalités de NextChat
Prise en charge multi-fournisseurs
Connectez-vous à OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI et plus de 20 autres fournisseurs à partir d'une interface unique sans changer d'outil.
Bibliothèque de prompts intégrée
Des centaines d'invites système pré-construites pour l'écriture, le codage, l'analyse et la traduction — ou créez et enregistrez vos propres modèles personnalisés.
Protection par code d'accès
Limitez l'accès à votre instance avec un mot de passe, empêchant l'utilisation non autorisée de vos clés API lorsqu'elle est déployée publiquement.
Aucune base de données requise
Toutes les conversations sont stockées dans le navigateur de l'utilisateur — le serveur reste sans état, ce qui rend le déploiement et la maintenance minimaux.
Rendu Markdown et code
Les réponses s'affichent avec la prise en charge complète de Markdown, y compris les blocs de code avec coloration syntaxique, les tableaux, les formules mathématiques LaTeX et le HTML en ligne.
Prise en charge de l'extension MCP
Activer le protocole de contexte de modèle (MCP) pour étendre l'assistant avec des outils externes, l'accès aux fichiers et des intégrations personnalisées.
Pourquoi choisir Hostinger pour NextChat
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
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