Déployer Grimoire en un clic.
Gestionnaire de favoris auto-hébergé avec étiquetage, recherche en texte intégral et extraction de métadonnées optimisée par l'IA.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Grimoire
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Grimoire
Grimoire est un gestionnaire de signets open source conçu pour être un foyer permanent et consultable pour tout ce que vous enregistrez depuis le web. Il stocke les signets avec extraction automatique des métadonnées — titre de la page, description, favicon et capture d'écran — afin que votre collection reste utile longtemps après que vous ayez oublié pourquoi vous avez enregistré quelque chose.
Contrairement aux dossiers de signets de navigateur qui se synchronisent avec les clouds des fournisseurs, l'auto-hébergement de Grimoire sur votre VPS maintient votre historique de lecture, vos liens de recherche et vos ressources enregistrées entièrement privés. Un seul conteneur avec stockage SQLite intégré signifie qu'il n'y a rien à maintenir — il suffit d'enregistrer, de taguer et de rechercher.
Principales fonctionnalités de Grimoire
Extraction automatique des métadonnées
Grimoire récupère automatiquement le titre, la description, le favicon et la capture d'écran pour chaque signet, maintenant votre bibliothèque organisée sans effort manuel.
Recherche en texte intégral
Recherchez dans les titres, descriptions, étiquettes et notes de vos signets pour trouver instantanément n'importe quoi dans votre collection.
Balises et catégories
Organisez les marque-pages avec des balises et des catégories flexibles, puis filtrez votre bibliothèque pour faire apparaître exactement ce dont vous avez besoin.
Balisage assisté par l'IA
Connectez éventuellement un fournisseur d'IA pour suggérer automatiquement des balises et des résumés basés sur le contenu de la page.
Extension de navigateur
Enregistrez des signets directement depuis Chrome ou Firefox avec une extension en un clic sans quitter la page que vous lisez.
Pourquoi choisir Hostinger pour Grimoire
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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