Déployer PhotoPrism en 1 clic.
Application de gestion de photos basée sur l'IA qui organise, étiquette et recherche automatiquement votre bibliothèque de photos sans la télécharger sur des services cloud tiers.
Trouvez le forfait VPS idéal pour PhotoPrism
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec PhotoPrism
PhotoPrism est une plateforme de gestion de photos axée sur la confidentialité qui utilise l'intelligence artificielle pour classer, étiqueter et rechercher automatiquement l'intégralité de votre collection de photos. La reconnaissance faciale, la détection d'objets et l'organisation basée sur la localisation fonctionnent localement sur votre serveur — vos photos ne quittent jamais votre matériel.
L'auto-hébergement de PhotoPrism sur votre VPS vous offre une alternative puissante à Google Photos et iCloud, capable de gérer des millions d'images, de prendre en charge les fichiers RAW et la vidéo 4K, et de garder chaque souvenir sous votre contrôle total, sans limites de stockage imposées par un plan d'abonnement tiers.
Principales fonctionnalités de PhotoPrism
Étiquetage basé sur l'IA
Classe automatiquement les photos par sujet, scène et objets en utilisant l'apprentissage automatique sur l'appareil — aucun traitement dans le cloud n'est requis.
Reconnaissance faciale
Regroupe les photos par les personnes qui y figurent afin que vous puissiez trouver instantanément chaque photo d'un membre de votre famille ou d'un ami dans toute votre bibliothèque.
Recherche puissante
Trouvez des photos avec des requêtes en langage naturel comme « coucher de soleil sur la plage » ou filtrez simultanément par date, appareil photo, lieu et étiquettes détectées automatiquement.
Support RAW et vidéo
Gère les fichiers RAW des appareils photo professionnels, les fichiers HEIF des iPhones et les vidéos 4K avec transcodage automatique pour la lecture dans le navigateur.
Emplacement et Vue carte
Affiche les photos géolocalisées sur une carte interactive et les regroupe automatiquement par lieu pour une navigation géographique.
Pourquoi choisir Hostinger pour PhotoPrism
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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