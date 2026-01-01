Déployer Prowlarr en 1 clic.
Gestionnaire d'indexeurs centralisé pour la pile arr — configurez plus de 500 indexeurs Torrent et Usenet une seule fois et synchronisez-les automatiquement avec toutes vos applications multimédias.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Prowlarr
Prowlarr est le centre d'indexeurs pour l'écosystème d'automatisation multimédia arr. Au lieu de configurer chaque traqueur et fournisseur Usenet séparément dans Sonarr, Radarr, Lidarr et Readarr, vous les ajoutez une seule fois dans Prowlarr, et celui-ci synchronise automatiquement la configuration avec chaque application connectée. Avec la prise en charge de plus de 500 indexeurs, une surveillance de l'état intégrée et l'intégration de Flaresolverr pour les sites protégés par Cloudflare, Prowlarr élimine la maintenance répétitive associée à une pile multimédia multi-applications.
L'exécution de Prowlarr sur un VPS assure des vérifications de l'état des indexeurs 24h/24 et 7j/7 et une synchronisation instantanée sur toutes vos applications multimédias, avec des vitesses de réseau d'entreprise pour des résultats de recherche rapides et un stockage persistant protégeant vos identifiants de traqueurs privés et vos définitions d'indexeurs personnalisées.
Principales fonctionnalités de Prowlarr
Gestion centralisée des indexeurs
Ajoutez n'importe quel traqueur Torrent ou indexeur Usenet une seule fois dans Prowlarr et il pousse automatiquement la configuration vers chaque application arr connectée — aucune configuration en double n'est requise.
Plus de 500 indexeurs pris en charge
Les définitions préconfigurées couvrent des centaines de trackers publics et privés et de fournisseurs Usenet, avec le support YAML de Cardigann pour l'ajout de sources personnalisées.
Surveillance de la santé
Prowlarr teste continuellement les indexeurs et signale les échecs avec des rapports d'état détaillés, afin que vous détectiez les traqueurs défectueux avant qu'ils ne cessent silencieusement de fournir des résultats.
Intégration Flaresolverr
La prise en charge intégrée de Flaresolverr permet à Prowlarr de contourner la protection anti-bot de Cloudflare sur les indexeurs qui seraient autrement inaccessibles aux outils automatisés.
Recherche et Statistiques
Effectuez des recherches manuelles sur tous les indexeurs simultanément et examinez les nombres de requêtes par indexeur, les taux de récupération et l'historique des performances à partir d'un tableau de bord unique.
Pourquoi choisir Hostinger pour Prowlarr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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