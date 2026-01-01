Cloudflared est le démon client pour Cloudflare Tunnel, créant des connexions chiffrées uniquement sortantes de votre VPS vers le réseau périphérique de Cloudflare. En acheminant tout le trafic via Cloudflare avant qu'il n'atteigne votre origine, vous bénéficiez d'une protection DDoS intégrée et d'une couverture WAF sans jamais ouvrir de ports de pare-feu entrants ni exposer l'adresse IP de votre serveur.

L'auto-hébergement du démon Cloudflared sur un VPS fournit un tunnel stable et toujours actif qui n'est pas soumis aux limitations de fiabilité des connexions Internet domestiques. Vos jetons Cloudflare et la configuration du tunnel sont stockés sur une infrastructure que vous contrôlez, et l'interface utilisateur web incluse simplifie la configuration initiale et la gestion continue sans utiliser la ligne de commande.