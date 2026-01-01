Déployer Cloudflared en un clic.
Démon Cloudflare Tunnel qui expose les services en toute sécurité sur Internet sans ouvrir les ports du pare-feu.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Cloudflared
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Cloudflared
Cloudflared est le démon client pour Cloudflare Tunnel, créant des connexions chiffrées uniquement sortantes de votre VPS vers le réseau périphérique de Cloudflare. En acheminant tout le trafic via Cloudflare avant qu'il n'atteigne votre origine, vous bénéficiez d'une protection DDoS intégrée et d'une couverture WAF sans jamais ouvrir de ports de pare-feu entrants ni exposer l'adresse IP de votre serveur.
L'auto-hébergement du démon Cloudflared sur un VPS fournit un tunnel stable et toujours actif qui n'est pas soumis aux limitations de fiabilité des connexions Internet domestiques. Vos jetons Cloudflare et la configuration du tunnel sont stockés sur une infrastructure que vous contrôlez, et l'interface utilisateur web incluse simplifie la configuration initiale et la gestion continue sans utiliser la ligne de commande.
Principales fonctionnalités de Cloudflared
Aucun port entrant requis
Toutes les connexions proviennent de votre serveur en sortie, éliminant le besoin d'ouvrir des règles de pare-feu ou de configurer la redirection de port NAT.
Protection de l'IP d'origine
Le trafic atteint votre serveur uniquement via Cloudflare, masquant l'adresse IP de votre VPS aux scanners et aux tentatives d'attaque directe.
Protection DDoS intégrée
Cloudflare absorbe les attaques volumétriques à la périphérie avant que tout trafic n'atteigne votre serveur d'origine.
Intégration Confiance Zéro
Associez les tunnels à Cloudflare Access pour appliquer une authentification basée sur l'identité sur n'importe quel service interne sans VPN.
Configuration basée sur le web
Gérez les jetons de tunnel et les routes via une interface utilisateur web incluse sans avoir à utiliser la ligne de commande.
Pourquoi choisir Hostinger pour Cloudflared
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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