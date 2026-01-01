Déployer Explo en un clic.
Moteur de découverte musicale auto-hébergé qui crée automatiquement des listes de lecture à partir des recommandations ListenBrainz et les télécharge dans votre bibliothèque.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Explo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Explo
Explo est un serveur de découverte musicale auto-hébergé qui connecte votre historique d'écoute ListenBrainz à votre bibliothèque musicale personnelle. Il extrait des listes de lecture de recommandations hebdomadaires et quotidiennes de ListenBrainz, trouve les pistes correspondantes via YouTube ou Soulseek, les télécharge et crée des listes de lecture directement dans Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic ou MPD — automatiquement, selon un calendrier que vous contrôlez.
Contrairement aux services de streaming qui verrouillent les recommandations derrière des abonnements et des algorithmes opaques, Explo vous offre une transparence totale : chaque recommandation est traçable jusqu'à vos données d'écoute réelles sur ListenBrainz, et chaque piste téléchargée réside sur votre propre serveur. L'interface utilisateur web intégrée vous permet de gérer les calendriers, de parcourir l'historique des listes de lecture et de configurer toutes les intégrations sans modifier les fichiers de configuration.
Principales fonctionnalités de Explo
ListenBrainz découverte
Tire les playlists Exploration hebdomadaire, Jams hebdomadaires et Jams quotidiennes directement depuis votre compte ListenBrainz — des recommandations entièrement façonnées par votre propre historique d'écoute.
Prise en charge multi-serveurs
S'intègre avec Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic et MPD, créant des listes de lecture directement dans le serveur de musique que vous utilisez déjà.
Automatisation programmée
Les planifications cron configurables exécutent automatiquement la découverte — configurez-le une seule fois et de la nouvelle musique apparaît dans votre bibliothèque chaque semaine sans aucune intervention manuelle.
Téléchargement YouTube et Soulseek
Recherche et télécharge des titres via YouTube (avec yt-dlp) ou Soulseek (via Slskd), avec des filtres de qualité, une sélection de format et une déduplication intelligente.
Gestion de l'interface utilisateur web
Parcourir les archives de playlists, déclencher des exécutions manuelles, ajuster les plannings et gérer tous les paramètres du serveur musical depuis une interface de navigateur authentifiée unique.
Pourquoi choisir Hostinger pour Explo
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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