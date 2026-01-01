Déployer Resilio Sync en 1 clic.
Synchronisation de fichiers pair à pair entre ordinateurs de bureau, serveurs et appareils mobiles, sans intermédiaire cloud.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Resilio Sync
Resilio Sync est un service de synchronisation de fichiers pair-à-pair basé sur le protocole BitTorrent, initialement publié sous le nom de BitTorrent Sync. Il déplace les fichiers directement entre vos appareils via un canal P2P chiffré, sans rien télécharger vers un fournisseur de cloud — votre VPS, vos ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et téléphones partagent un dossier en échangeant des clés de partage cryptographiques, puis maintiennent ce dossier synchronisé à mesure que les fichiers changent.
L'auto-hébergement de Resilio Sync sur un VPS vous offre un pair de synchronisation toujours actif qui détient la copie canonique de vos dossiers partagés, acceptant les modifications entrantes de tout autre appareil sur le partage à tout moment de la journée — sans les plafonds de bande passante, les limites de taille de fichier ou les frais récurrents de la synchronisation cloud commerciale.
Principales fonctionnalités de Resilio Sync
Synchronisation pair à pair directe
Transfert de fichiers chiffrés entre vos appareils via un canal P2P — vos données ne résident jamais sur un serveur tiers.
Aucune limite de taille de fichier
Synchronisez des fichiers et des dossiers de taille arbitraire sans les limites des clouds commerciaux — seuls votre espace de stockage et votre bande passante comptent.
Synchronisation sélective
Choisissez par dossier quels appareils reçoivent le contenu complet plutôt que le streaming à la demande, afin que les téléphones n'aient pas à dupliquer des bibliothèques entières.
Partager les clés et les liens
Les modes de partage en lecture seule, en lecture-écriture et par lien unique vous permettent de contrôler précisément ce que chaque pair invité peut faire avec un dossier partagé.
Applications natives sur toutes les plateformes
Les clients propriétaires pour Windows, macOS, Linux, iOS, Android et les systèmes NAS signifient que chaque appareil utilise le même protocole nativement.
Pourquoi choisir Hostinger pour Resilio Sync
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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