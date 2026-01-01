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Studio de gestion de base de données auto-hébergé basé sur l'écosystème Drizzle ORM avec création visuelle de requêtes et prise en charge multi-bases de données.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Drizzle Gateway

Drizzle Gateway est une version améliorée et auto-hébergée de Drizzle Studio qui offre aux développeurs et aux administrateurs de bases de données une interface web complète pour gérer leurs bases de données. Construit sur l'écosystème Drizzle ORM, il offre une construction de requêtes avancée, une visualisation de schémas en temps réel et une gestion des migrations dans un seul outil accessible depuis n'importe quel navigateur.

L'application prend en charge plusieurs connexions de bases de données simultanées, ce qui en fait un hub centralisé pour les équipes travaillant sur les environnements de développement, de staging et de production. La protection par mot de passe maître sécurise l'accès, tandis que le stockage persistant maintient toutes les configurations de connexion et les requêtes enregistrées intactes après les redémarrages. L'auto-hébergement garantit que les identifiants de base de données sensibles ne quittent jamais votre infrastructure.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Drizzle Gateway

Générateur de requêtes visuel

Construire et exécuter des requêtes de base de données via une interface intuitive avec la sûreté de typage — aucun SQL brut n'est requis pour les opérations courantes.

Visualisation du schéma

Visualisez la structure et les relations de votre base de données dans un diagramme visuel en temps réel qui se met à jour à mesure que vous apportez des modifications au schéma.

Connexions multi-bases de données

Gérez les connexions à plusieurs bases de données simultanément, en basculant entre les environnements sans quitter l'interface.

Gestion de la migration

Générez, prévisualisez et appliquez les migrations de schéma directement depuis l'interface utilisateur, en gardant l'évolution de votre base de données organisée et auditable.

Protection par mot de passe principal

Sécurise l'accès à toutes les connexions de base de données derrière un mot de passe maître unique, en protégeant les identifiants sur votre VPS.

Pourquoi choisir Hostinger pour Drizzle Gateway

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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