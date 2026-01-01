Déployer Monica en 1 clic.
Gestionnaire de relations personnelles open source pour suivre les contacts, les conversations et les événements de la vie en privé.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Monica
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Monica
Monica est un système de gestion des relations personnelles open-source, construit avec Laravel, qui vous aide à vous souvenir de tout ce qui est important concernant les personnes de votre vie. Documentez les contacts, les conversations, les anniversaires, les idées de cadeaux, les dettes et les événements de vie dans une seule interface privée disponible en 27 langues. Contrairement aux réseaux sociaux et aux gestionnaires de contacts cloud, Monica est conçu pour l'auto-hébergement afin que vos données les plus personnelles ne quittent jamais votre infrastructure.
Parce que Monica stocke des détails relationnels que vous ne confieriez jamais à une plateforme commerciale — antécédents médicaux familiaux, conversations privées, préférences personnelles — l'exécuter sur votre propre VPS garantit une souveraineté complète des données, sans publicité, sans suivi comportemental et sans accès tiers à vos informations.
Principales fonctionnalités de Monica
Journalisation des contacts
Enregistrez chaque conversation, activité et interaction avec un contact, ainsi que des notes et des rappels, afin que rien d'important ne soit oublié.
Rappels d'anniversaires et d'événements
Configurez des rappels par e-mail pour les anniversaires, les dates d'anniversaire et les événements personnalisés afin de ne jamais manquer une date importante dans une relation.
Suivi des cadeaux et des dettes
Enregistrez les idées de cadeaux et les cadeaux passés par contact, et suivez les dettes et prêts informels pour maintenir des relations exemptes d'ambiguïté financière.
Cartographie des relations
Définissez les relations entre les contacts et construisez des arbres généalogiques pour comprendre et documenter les liens entre les personnes que vous connaissez.
Pleine prise de responsabilité en matière de confidentialité
Toutes les données restent sur votre VPS sans accès tiers, sans profilage publicitaire, et avec un contrôle total sur les sauvegardes et les exportations.
Pourquoi choisir Hostinger pour Monica
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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