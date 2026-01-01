Déployer SmokePing en un clic.
Moniteur de latence et de perte de paquets en continu qui visualise la gigue réseau et l'accessibilité sous forme de graphiques RRD fumés.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec SmokePing
SmokePing est un moniteur de latence de longue date qui sonde des cibles à intervalles réguliers et affiche les résultats sous forme de graphiques RRD « fumés », où la bande de couleur autour de la médiane visualise la gigue et la perte de paquets en un coup d'œil. Développé par Tobias Oetiker (l'auteur de MRTG et RRDtool), il est l'outil de facto de vérification de la joignabilité réseau pour les FAI, les fournisseurs d'hébergement et les laboratoires personnels depuis plus de vingt ans.
L'auto-hébergement de SmokePing sur votre propre VPS vous offre un point d'observation permanent pour mesurer la façon dont un emplacement fixe voit le reste d'Internet — utile pour diagnostiquer les problèmes de FAI, comparer les fournisseurs de transit, surveiller la conformité aux SLA pour les sites distants et conserver un enregistrement à long terme de la joignabilité de vos services. Le déploiement est livré avec des volumes persistants pour la configuration et la base de données RRD historique.
Principales fonctionnalités de SmokePing
Graphiques RRD Smokey
Tracer la latence médiane avec une bande colorée qui montre la variance et la perte de paquets sur une seule image, rendant la gigue et les baisses de tension immédiatement visibles.
Plusieurs types de sondes
Combinez les sondes ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing et Curl en une seule instance pour surveiller ensemble les chemins réseau et l'accessibilité des applications.
Cibles hiérarchiques
Regroupez les cibles en sections arborescentes afin que les tableaux de bord restent lisibles lorsque vous surveillez de nombreux hôtes à travers les régions, les sites ou les fournisseurs.
Alertes de seuil
Déclencher des alertes par e-mail ou basées sur des scripts lorsqu'une cible dépasse des seuils de perte ou de latence configurables pendant une période prolongée.
Sondes maître / esclave
Exécutez des nœuds SmokePing supplémentaires en tant qu'esclaves à des points d'observation distants et agrégez leurs résultats dans l'interface utilisateur maître pour une surveillance multi-sites.
Rétention à long terme
Les bases de données RRD round-robin conservent des vues quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles avec une utilisation constante du disque, idéales pour détecter les dégradations à long terme.
Pourquoi choisir Hostinger pour SmokePing
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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