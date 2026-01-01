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Moniteur de latence et de perte de paquets en continu qui visualise la gigue réseau et l'accessibilité sous forme de graphiques RRD fumés.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec SmokePing

SmokePing est un moniteur de latence de longue date qui sonde des cibles à intervalles réguliers et affiche les résultats sous forme de graphiques RRD « fumés », où la bande de couleur autour de la médiane visualise la gigue et la perte de paquets en un coup d'œil. Développé par Tobias Oetiker (l'auteur de MRTG et RRDtool), il est l'outil de facto de vérification de la joignabilité réseau pour les FAI, les fournisseurs d'hébergement et les laboratoires personnels depuis plus de vingt ans.

L'auto-hébergement de SmokePing sur votre propre VPS vous offre un point d'observation permanent pour mesurer la façon dont un emplacement fixe voit le reste d'Internet — utile pour diagnostiquer les problèmes de FAI, comparer les fournisseurs de transit, surveiller la conformité aux SLA pour les sites distants et conserver un enregistrement à long terme de la joignabilité de vos services. Le déploiement est livré avec des volumes persistants pour la configuration et la base de données RRD historique.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de SmokePing

Graphiques RRD Smokey

Tracer la latence médiane avec une bande colorée qui montre la variance et la perte de paquets sur une seule image, rendant la gigue et les baisses de tension immédiatement visibles.

Plusieurs types de sondes

Combinez les sondes ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing et Curl en une seule instance pour surveiller ensemble les chemins réseau et l'accessibilité des applications.

Cibles hiérarchiques

Regroupez les cibles en sections arborescentes afin que les tableaux de bord restent lisibles lorsque vous surveillez de nombreux hôtes à travers les régions, les sites ou les fournisseurs.

Alertes de seuil

Déclencher des alertes par e-mail ou basées sur des scripts lorsqu'une cible dépasse des seuils de perte ou de latence configurables pendant une période prolongée.

Sondes maître / esclave

Exécutez des nœuds SmokePing supplémentaires en tant qu'esclaves à des points d'observation distants et agrégez leurs résultats dans l'interface utilisateur maître pour une surveillance multi-sites.

Rétention à long terme

Les bases de données RRD round-robin conservent des vues quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles avec une utilisation constante du disque, idéales pour détecter les dégradations à long terme.

Pourquoi choisir Hostinger pour SmokePing

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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