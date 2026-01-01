Déployer Ollama en un clic.
Exécutez de grands modèles de langage open source sur votre propre VPS, sans frais d'API et avec une confidentialité totale des données.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Ollama
Ollama est le principal framework open source pour exécuter des grands modèles linguistiques localement, prenant en charge Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek et plus de 100 autres sans dépendances cloud. Il gère automatiquement la quantification des modèles, l'accélération GPU et la gestion de la mémoire, exposant une API REST compatible avec le format OpenAI afin que les outils et intégrations existants fonctionnent sans modification.
L'auto-hébergement d'Ollama sur votre VPS élimine les coûts par jeton, supprime les limites de débit et garantit que chaque invite et réponse reste sur votre propre infrastructure. C'est le backend idéal pour les équipes développant des applications basées sur l'IA ou pour quiconque a besoin d'une inférence de modèle linguistique privée et toujours disponible.
Principales fonctionnalités de Ollama
Plus de 100 modèles ouverts
Téléchargez et exécutez Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1, et des dizaines d'autres avec une seule commande.
API compatible avec OpenAI
L'API REST prête à l'emploi permet aux outils existants, aux SDK et aux intégrations de se connecter à Ollama sans modifications de code.
Accélération GPU
La prise en charge automatique de NVIDIA CUDA et Apple Metal accélère considérablement l'inférence par rapport aux configurations utilisant uniquement le CPU.
Support multimodal
Exécutez des modèles de vision comme LLaVA pour traiter à la fois les images et le texte dans la même conversation.
Fichiers modèles personnalisés
Créez des modèles personnalisés avec des invites système, des paramètres de température et des paramètres personnalisés à l'aide de Modelfiles.
Pourquoi choisir Hostinger pour Ollama
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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