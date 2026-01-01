Ollama est le principal framework open source pour exécuter des grands modèles linguistiques localement, prenant en charge Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek et plus de 100 autres sans dépendances cloud. Il gère automatiquement la quantification des modèles, l'accélération GPU et la gestion de la mémoire, exposant une API REST compatible avec le format OpenAI afin que les outils et intégrations existants fonctionnent sans modification.

L'auto-hébergement d'Ollama sur votre VPS élimine les coûts par jeton, supprime les limites de débit et garantit que chaque invite et réponse reste sur votre propre infrastructure. C'est le backend idéal pour les équipes développant des applications basées sur l'IA ou pour quiconque a besoin d'une inférence de modèle linguistique privée et toujours disponible.