Déployer Transmute en un clic.
Convertisseur de fichiers respectueux de la vie privée qui transforme des documents, des images, de l'audio et de la vidéo sans les télécharger vers des serveurs tiers.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Transmute
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Transmute
Transmute est un convertisseur de fichiers axé sur la confidentialité qui transforme des documents, des images, de l'audio et de la vidéo entre différents formats via une interface web épurée. Les fichiers sont traités par votre propre instance auto-hébergée plutôt que par un service cloud anonyme, ainsi, les données sensibles ne quittent jamais l'infrastructure que vous contrôlez et il n'y a pas de limites de téléchargement, de filigranes ou de frais par conversion.
L'auto-hébergement de Transmute sur un VPS offre aux équipes un outil de conversion privé, toujours disponible et accessible depuis n'importe quel navigateur. C'est une alternative pratique aux convertisseurs en ligne financés par la publicité qui collectent des données, ce qui le rend bien adapté aux organisations ayant des exigences strictes en matière de traitement des données ou à quiconque souhaitant simplement une conversion de format sans confier ses fichiers à un tiers.
Principales fonctionnalités de Transmute
Conversion axée sur la confidentialité
Les fichiers sont traités entièrement sur votre propre instance auto-hébergée, de sorte que les documents et médias sensibles n'atteignent jamais un serveur tiers.
Prise en charge multi-format
Convertissez des documents, des images, des fichiers audio et vidéo depuis une interface unique, sans installer de logiciel de bureau.
Aucune limite de téléchargement
L'auto-hébergement élimine les limites de taille de fichier et les filigranes imposés par les services de conversion en ligne gratuits.
Interface par navigateur
Glissez, déposez et convertissez depuis n'importe quel navigateur grâce à une interface simple qui ne nécessite aucun compte pour commencer.
Propriété complète des données
Exécutez le service sur votre propre VPS pour garder un contrôle total sur l'emplacement de stockage des fichiers et la durée de leur conservation.
Pourquoi choisir Hostinger pour Transmute
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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