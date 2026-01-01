Calibre-Web propose une interface web épurée pour gérer et lire les ebooks stockés dans une base de données Calibre. Il prend en charge les formats EPUB, PDF, MOBI, AZW3 et les formats de bande dessinée, inclut un lecteur d'ebooks intégré avec des thèmes personnalisables, et permet à plusieurs utilisateurs de gérer des listes de lecture et un suivi de progression distincts — le tout sans nécessiter l'application de bureau Calibre.

Héberger Calibre-Web sur votre VPS vous offre une bibliothèque numérique personnelle accessible de n'importe où, sans suivi, sans restrictions DRM et avec un contrôle total sur vos données de lecture et votre collection.