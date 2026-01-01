Déployer Calibre-Web en 1 clic.
Interface web moderne pour votre bibliothèque d'ebooks Calibre, accessible depuis n'importe quel appareil disposant d'un navigateur.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Calibre-Web
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Calibre-Web
Calibre-Web propose une interface web épurée pour gérer et lire les ebooks stockés dans une base de données Calibre. Il prend en charge les formats EPUB, PDF, MOBI, AZW3 et les formats de bande dessinée, inclut un lecteur d'ebooks intégré avec des thèmes personnalisables, et permet à plusieurs utilisateurs de gérer des listes de lecture et un suivi de progression distincts — le tout sans nécessiter l'application de bureau Calibre.
Héberger Calibre-Web sur votre VPS vous offre une bibliothèque numérique personnelle accessible de n'importe où, sans suivi, sans restrictions DRM et avec un contrôle total sur vos données de lecture et votre collection.
Principales fonctionnalités de Calibre-Web
Lecteur d'e-books intégré
Lisez les formats EPUB et autres directement dans le navigateur avec des polices, des thèmes et un suivi de la progression de lecture ajustables.
Support multi-utilisateurs
Chaque utilisateur dispose de listes de lecture individuelles, d'un suivi de progression et de préférences sans partager un seul compte ou une vue de collection.
Prise en charge de plusieurs formats
Prend en charge les formats EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR et CBZ afin que toute votre bibliothèque — livres, bandes dessinées et magazines — soit réunie en un seul endroit.
Envoyer à l'appareil
Envoyez des livres directement à votre Kindle ou à d'autres liseuses, afin que votre appareil préféré ait toujours le contenu que vous souhaitez sans transferts manuels.
Gestion des métadonnées
Modifiez les détails du livre, les couvertures, les étiquettes et les informations sur la série pour maintenir une bibliothèque bien organisée et consultable à mesure qu'elle s'agrandit.
Pourquoi choisir Hostinger pour Calibre-Web
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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