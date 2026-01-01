Déployer Apache Tika en un clic.
Boîte à outils d'analyse de contenu open source qui détecte et extrait les métadonnées et le texte de plus d'un millier de types de fichiers.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Apache Tika
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Apache Tika
Apache Tika est un cadre de détection et d'analyse de contenu qui expose une API REST unique pour l'extraction de texte, de métadonnées et de structure à partir de plus d'un millier de formats de fichiers, y compris PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, images, audio, vidéo et fichiers d'archive. Au lieu d'intégrer des dizaines de bibliothèques d'analyse par format, les applications envoient des octets bruts à Tika Server et reçoivent une sortie normalisée.
L'auto-hébergement de Tika Server sur votre propre VPS maintient le contenu des documents sur une infrastructure que vous contrôlez — ce qui est important pour les contrats confidentiels, les dossiers internes et les données réglementées — tout en supprimant les frais par document et les limites de débit facturés par les API d'extraction hébergées. L'image complète est livrée avec Tesseract OCR et GDAL, de sorte que les PDF numérisés et les fichiers image sont consultables dès la première utilisation.
Principales fonctionnalités de Apache Tika
Plus de mille formats
Analysez les formats PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, les images, l'audio, la vidéo et des dizaines de formats d'archive via une interface REST cohérente.
OCR intégrée
L'image complète intègre Tesseract avec les packs de langue anglais, français, allemand, italien et espagnol afin que les PDF numérisés et les fichiers image produisent du texte consultable sans services supplémentaires.
Serveur API REST
Les points de terminaison pour l'extraction de texte, les métadonnées, la détection de langue et l'identification du type MIME permettent à n'importe quel backend d'intégrer le traitement de documents avec une simple requête HTTP POST.
Détection de la langue
Identifier automatiquement la langue de tout texte extrait, permettant l'indexation de recherche en aval, la traduction et les pipelines de routage sans regrouper de bibliothèques supplémentaires.
Pipeline prêt
Sert d'étape d'extraction pour les plateformes de recherche, l'ingestion RAG, les flux de travail d'e-discovery et les systèmes de préservation numérique qui nécessitent un texte normalisé à partir de documents hétérogènes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Apache Tika
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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