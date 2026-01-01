Déployer phpIPAM en un clic.
Outil de gestion d'adresses IP open source pour le suivi et l'organisation des sous-réseaux IPv4/IPv6 et des ressources réseau.
Trouvez le forfait VPS idéal pour phpIPAM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec phpIPAM
phpIPAM est une application de gestion d'adresses IP (IPAM) auto-hébergée et basée sur le web qui offre aux administrateurs réseau un moyen structuré de suivre et d'organiser l'espace d'adresses IPv4 et IPv6. Plutôt que de maintenir des feuilles de calcul ou de s'appuyer sur des logiciels de gestion de réseau propriétaires, phpIPAM fournit une interface basée sur une base de données pour la planification des sous-réseaux, le suivi de l'allocation IP, la gestion des VLAN et la découverte automatique du réseau.
L'exécution de phpIPAM sur votre propre infrastructure signifie que vos données d'adresses IP — sous-réseaux, attributions de VLAN, mappages NAT et enregistrements d'appareils — restent sur des serveurs que vous contrôlez, sans dépendance au cloud ni coût de licence. Le scanner réseau intégré envoie des pings aux hôtes selon un calendrier configurable pour maintenir l'état IP à jour, et l'API REST vous permet d'intégrer la gestion IP dans les pipelines de provisionnement et les flux de travail d'automatisation.
Principales fonctionnalités de phpIPAM
Visualisation de sous-réseau
Visualisez l'espace d'adressage IPv4 et IPv6 graphiquement, avec le suivi de l'espace libre et la hiérarchie des sous-réseaux affichés en un coup d'œil.
Analyse de réseau automatisée
La découverte réseau intégrée interroge les hôtes selon un calendrier configurable et met à jour automatiquement l'état IP sans intervention manuelle.
Gestion des VLAN et VRF
Suivez les VLAN et les VRF en parallèle des adresses IP pour maintenir une vue complète de la segmentation de votre réseau.
Accès API REST
La gestion programmatique des adresses IP via l'API REST vous permet d'intégrer phpIPAM dans les flux de travail de provisionnement et l'automatisation de l'infrastructure.
Intégration PowerDNS
Synchronisez les enregistrements de nom d'hôte et d'adresse IP directement avec PowerDNS pour maintenir la cohérence des données DNS et IPAM sans mises à jour manuelles.
Pourquoi choisir Hostinger pour phpIPAM
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Atlas CMMS
GMAO auto-hébergée pour les ordres de travail, la maintenance préventive et le suivi des actifs
BunkerM
Courtier MQTT Mosquitto tout-en-un avec interface utilisateur web, éditeur ACL et surveillance en temps réel