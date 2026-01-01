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Outil de gestion d'adresses IP open source pour le suivi et l'organisation des sous-réseaux IPv4/IPv6 et des ressources réseau.

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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gbit/s
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Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec phpIPAM

phpIPAM est une application de gestion d'adresses IP (IPAM) auto-hébergée et basée sur le web qui offre aux administrateurs réseau un moyen structuré de suivre et d'organiser l'espace d'adresses IPv4 et IPv6. Plutôt que de maintenir des feuilles de calcul ou de s'appuyer sur des logiciels de gestion de réseau propriétaires, phpIPAM fournit une interface basée sur une base de données pour la planification des sous-réseaux, le suivi de l'allocation IP, la gestion des VLAN et la découverte automatique du réseau.

L'exécution de phpIPAM sur votre propre infrastructure signifie que vos données d'adresses IP — sous-réseaux, attributions de VLAN, mappages NAT et enregistrements d'appareils — restent sur des serveurs que vous contrôlez, sans dépendance au cloud ni coût de licence. Le scanner réseau intégré envoie des pings aux hôtes selon un calendrier configurable pour maintenir l'état IP à jour, et l'API REST vous permet d'intégrer la gestion IP dans les pipelines de provisionnement et les flux de travail d'automatisation.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de phpIPAM

Visualisation de sous-réseau

Visualisez l'espace d'adressage IPv4 et IPv6 graphiquement, avec le suivi de l'espace libre et la hiérarchie des sous-réseaux affichés en un coup d'œil.

Analyse de réseau automatisée

La découverte réseau intégrée interroge les hôtes selon un calendrier configurable et met à jour automatiquement l'état IP sans intervention manuelle.

Gestion des VLAN et VRF

Suivez les VLAN et les VRF en parallèle des adresses IP pour maintenir une vue complète de la segmentation de votre réseau.

Accès API REST

La gestion programmatique des adresses IP via l'API REST vous permet d'intégrer phpIPAM dans les flux de travail de provisionnement et l'automatisation de l'infrastructure.

Intégration PowerDNS

Synchronisez les enregistrements de nom d'hôte et d'adresse IP directement avec PowerDNS pour maintenir la cohérence des données DNS et IPAM sans mises à jour manuelles.

Pourquoi choisir Hostinger pour phpIPAM

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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