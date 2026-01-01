Déployer Relaticle en 1 clic.
CRM open source avec support d'agent IA natif, 30 outils MCP et API REST pour l'automatisation des flux de travail clients.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Relaticle
Relaticle est une plateforme CRM auto-hébergée construite avec un support natif d'agents IA en son cœur. Elle gère les contacts, les entreprises et les pipelines de vente via une interface moderne alimentée par Filament, tout en exposant 30 outils de protocole de contexte de modèle qui permettent aux agents IA de lire et d'écrire directement des données CRM — sans avoir à scraper l'interface utilisateur ni à dépendre d'intégrations fragiles.
Contrairement aux CRM traditionnels qui ajoutent l'IA après coup, Relaticle est conçu dès le départ pour fonctionner avec des agents humains et IA via le même modèle de données. Une API REST offre un accès programmatique complet, et un processus d'arrière-plan Laravel Horizon gère les importations, les notifications et l'automatisation planifiée. Toutes les données restent dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure.
Principales fonctionnalités de Relaticle
Support natif d'agents IA
30 outils intégrés du protocole de contexte de modèle permettent aux agents d'IA de créer des contacts, de mettre à jour les pipelines et d'interroger les données CRM directement sans intégrations personnalisées.
Contacts et Pipelines
Gérez les contacts, les entreprises, les affaires et les pipelines de vente dans un CRM structuré conçu pour les équipes qui ont besoin d'un enregistrement fiable de chaque relation client.
API REST complète
Une API REST complète expose tous les objets CRM pour les scripts d'automatisation, les intégrations tierces et les rapports personnalisés sans accéder à l'interface web.
Traitement des tâches d'arrière-plan
Laravel Horizon traite les tâches en file d'attente pour les importations, les notifications et les tâches planifiées sans bloquer l'interface web lors d'opérations lourdes.
Connexion sociale OAuth
Les membres de l'équipe se connectent avec leurs comptes GitHub ou Google, éliminant ainsi le besoin de gérer un ensemble distinct d'identifiants pour le CRM.
Pourquoi choisir Hostinger pour Relaticle
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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