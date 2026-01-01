DbGate est un gestionnaire de bases de données open-source multiplateforme qui prend en charge MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra et Amazon Redshift via une interface web unique. Au lieu de basculer entre des outils spécifiques à chaque fournisseur, vous vous connectez à chaque base de données depuis un seul espace de travail, exécutez des requêtes SQL ou NoSQL multi-onglets, modifiez des tables en ligne et comparez les schémas entre les environnements.

L'auto-hébergement de DbGate sur votre propre VPS maintient les chaînes de connexion, les requêtes enregistrées et les données exportées entièrement sur votre infrastructure, sans télémétrie cloud ni licence par siège. L'interface du navigateur est accessible depuis n'importe quel appareil, ce qui la rend utile pour l'inspection de données ad hoc, l'administration quotidienne et le débogage collaboratif sans installer de client de bureau sur chaque machine de développeur.