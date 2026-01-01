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Gestionnaire de bases de données open-source multiplateforme prenant en charge MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, et de nombreux autres moteurs SQL et NoSQL.

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$ CA9,09/mois
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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec DbGate

DbGate est un gestionnaire de bases de données open-source multiplateforme qui prend en charge MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra et Amazon Redshift via une interface web unique. Au lieu de basculer entre des outils spécifiques à chaque fournisseur, vous vous connectez à chaque base de données depuis un seul espace de travail, exécutez des requêtes SQL ou NoSQL multi-onglets, modifiez des tables en ligne et comparez les schémas entre les environnements.

L'auto-hébergement de DbGate sur votre propre VPS maintient les chaînes de connexion, les requêtes enregistrées et les données exportées entièrement sur votre infrastructure, sans télémétrie cloud ni licence par siège. L'interface du navigateur est accessible depuis n'importe quel appareil, ce qui la rend utile pour l'inspection de données ad hoc, l'administration quotidienne et le débogage collaboratif sans installer de client de bureau sur chaque machine de développeur.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de DbGate

SQL et NoSQL ensemble

Connectez-vous à MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra, et bien plus encore depuis un seul espace de travail sans jongler avec des clients spécifiques à chaque fournisseur.

Éditeur de requêtes multi-onglets

Exécuter des requêtes SQL ou MongoDB sur plusieurs onglets avec auto-complétion, coloration syntaxique et un historique persistant qui survit aux reconnexions et aux redémarrages.

Éditeur visuel de tableau

Parcourez, filtrez, triez et modifiez les lignes en ligne avec une grille de type feuille de calcul, puis validez les modifications via un diff SQL généré avant qu'elles n'atteignent la base de données.

Comparaison et exportation de schémas

Comparer les schémas entre deux bases de données, générer du SQL de migration, et exporter des tables ou des requêtes vers CSV, JSON, des dumps SQL ou Excel directement depuis le navigateur.

Concepteur de diagrammes ER

Visualisez les relations avec un diagramme ER interactif, puis exportez la mise en page au format SVG ou PNG pour la documentation et les revues d'architecture.

Pourquoi choisir Hostinger pour DbGate

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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