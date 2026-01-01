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Agrégateur de flux RSS léger et auto-hébergé pour gérer tous vos sites web et sources d'actualités préférés en un seul endroit.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Garantie de remboursement de 30 jours
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec FreshRSS

FreshRSS est un agrégateur de flux RSS et Atom gratuit et auto-hébergé qui regroupe toutes vos sources d'information dans une interface de lecture unique et rapide. Conçu en PHP et ne nécessitant que des ressources minimales, il prend en charge les déploiements multi-utilisateurs, les raccourcis clavier étendus, le filtrage avancé et la récupération complète du contenu des articles — vous n'avez donc jamais à visiter chaque source individuellement. Sa conception adaptée aux mobiles et sa compatibilité API avec des lecteurs tiers comme Reeder et NetNewsWire en font un remplacement complet pour les services abandonnés comme Google Reader.

Héberger FreshRSS sur votre VPS signifie des mises à jour de flux 24h/24 et 7j/7, quelle que soit votre connexion internet locale, une confidentialité totale de vos habitudes de lecture et aucun algorithme ne décidant de ce que vous voyez. Vos abonnements soigneusement sélectionnés et votre historique de lecture sont conservés dans un stockage persistant, en toute sécurité lors des mises à jour des conteneurs.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de FreshRSS

Support multi-utilisateurs

Créez des comptes séparés avec des abonnements individuels et des préférences de lecture, ce qui le rend adapté aux familles et aux équipes.

Filtrage avancé

Filtrez les articles par mots-clés, auteurs ou règles personnalisées et recherchez dans tous les flux pour trouver n'importe quel contenu instantanément.

APIs de lecture tierces

Compatible avec les API Fever et Google Reader afin que des applications mobiles populaires comme Reeder et Unread puissent se synchroniser avec votre instance.

Récupération complète de l'article

Récupérez le contenu complet des articles pour les flux qui ne publient que des résumés, en gardant tout lisible au sein d'une seule interface.

Importation et Exportation OPML

Migrez vos abonnements depuis n'importe quel lecteur de flux à l'aide de fichiers OPML standard, sans aucune ressaisie manuelle nécessaire.

Pourquoi choisir Hostinger pour FreshRSS

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergez localement. Performez mondialement.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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