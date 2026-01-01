Déployer FreshRSS : installation en un clic.
Agrégateur de flux RSS léger et auto-hébergé pour gérer tous vos sites web et sources d'actualités préférés en un seul endroit.
Trouvez le forfait VPS idéal pour FreshRSS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec FreshRSS
FreshRSS est un agrégateur de flux RSS et Atom gratuit et auto-hébergé qui regroupe toutes vos sources d'information dans une interface de lecture unique et rapide. Conçu en PHP et ne nécessitant que des ressources minimales, il prend en charge les déploiements multi-utilisateurs, les raccourcis clavier étendus, le filtrage avancé et la récupération complète du contenu des articles — vous n'avez donc jamais à visiter chaque source individuellement. Sa conception adaptée aux mobiles et sa compatibilité API avec des lecteurs tiers comme Reeder et NetNewsWire en font un remplacement complet pour les services abandonnés comme Google Reader.
Héberger FreshRSS sur votre VPS signifie des mises à jour de flux 24h/24 et 7j/7, quelle que soit votre connexion internet locale, une confidentialité totale de vos habitudes de lecture et aucun algorithme ne décidant de ce que vous voyez. Vos abonnements soigneusement sélectionnés et votre historique de lecture sont conservés dans un stockage persistant, en toute sécurité lors des mises à jour des conteneurs.
Principales fonctionnalités de FreshRSS
Support multi-utilisateurs
Créez des comptes séparés avec des abonnements individuels et des préférences de lecture, ce qui le rend adapté aux familles et aux équipes.
Filtrage avancé
Filtrez les articles par mots-clés, auteurs ou règles personnalisées et recherchez dans tous les flux pour trouver n'importe quel contenu instantanément.
APIs de lecture tierces
Compatible avec les API Fever et Google Reader afin que des applications mobiles populaires comme Reeder et Unread puissent se synchroniser avec votre instance.
Récupération complète de l'article
Récupérez le contenu complet des articles pour les flux qui ne publient que des résumés, en gardant tout lisible au sein d'une seule interface.
Importation et Exportation OPML
Migrez vos abonnements depuis n'importe quel lecteur de flux à l'aide de fichiers OPML standard, sans aucune ressaisie manuelle nécessaire.
Pourquoi choisir Hostinger pour FreshRSS
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
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