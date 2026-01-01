Déployer Koillection en 1 clic.
Gestionnaire de collection auto-hébergé pour organiser et cataloguer tout type de collection physique ou numérique.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Koillection
Koillection est une application de gestion de collection auto-hébergée qui vous permet de cataloguer n'importe quoi — livres, disques vinyles, jeux vidéo, timbres, cartes à collectionner, ou toute autre collection que vous gérez. Contrairement aux services de catalogage basés sur le cloud, Koillection fonctionne entièrement sur votre propre serveur, gardant les données de votre collection privées et sous votre contrôle total.
Construit sur Symfony avec une interface propre et réactive, Koillection prend en charge les champs de métadonnées personnalisés et les scrapers web, afin que vous puissiez enrichir les éléments avec exactement les informations qui comptent pour votre type de collection. Une API REST complète permet l'intégration avec des outils externes, et la prise en charge multilingue couvre plus de 11 langues dès le départ.
Principales fonctionnalités de Koillection
Tout type de collection
Cataloguer des livres, des jeux, des vinyles, des timbres ou tout autre objet de collection sans être contraint par des modèles prédéfinis.
Champs de métadonnées personnalisés
Définissez les champs exacts et la structure de données qui conviennent à votre collection plutôt que de vous adapter à un schéma générique.
Support de scraper web
Récupérez automatiquement les métadonnées depuis des sites web externes pour enrichir vos éléments avec des couvertures, des descriptions et des détails.
Accès à l'API REST
Exposez les données de votre collection via une API REST complète, permettant l'intégration avec des applications personnalisées ou des flux de travail d'automatisation.
Interface multi-langues
Utilisez Koillection dans votre propre langue — plus de 11 langues sont prises en charge, l'anglais et le français étant entièrement couverts.
Pourquoi choisir Hostinger pour Koillection
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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