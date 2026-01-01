Jusqu’à 70 % de rabais sur Onyx

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Plateforme de chat IA open-source et de recherche d'entreprise qui connecte chaque LLM à la connaissance de votre équipe.

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VPS géré par l’IA
$ CA18,19/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Onyx

70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Onyx

Onyx est une plateforme d'IA open source qui combine une interface de chat riche en fonctionnalités avec une recherche d'entreprise à travers les documents et applications de votre équipe. Elle fonctionne avec tous les principaux fournisseurs de LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, et tout modèle auto-hébergé exposé via Ollama ou vLLM — vous permettant de choisir le modèle adapté à chaque tâche sans réécrire votre pile technologique.

L'auto-hébergement d'Onyx sur votre VPS maintient les transcriptions de chat, les documents indexés et les identifiants de connecteur sur une infrastructure que vous contrôlez. Plus de quarante connecteurs extraient des données de Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira, et plus encore, dans un index de recherche unifié, ainsi les réponses citent les originaux au lieu de divulguer des informations sensibles à des SaaS tiers.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Onyx

Compatible avec tous les LLM

Apportez vos propres clés API pour OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, ou tout point de terminaison compatible OpenAI, y compris les déploiements locaux Ollama et vLLM.

Plus de quarante connecteurs

Indexez Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk, et bien d'autres afin que les réponses du chat citent les connaissances réelles de votre équipe.

Agents IA et assistants

Créez des assistants personnalisés avec des invites personnalisées, des portées de connecteur et des outils afin que chaque équipe dispose d'une IA adaptée à son flux de travail.

Citations et fondement

Chaque réponse renvoie au document source, afin que les utilisateurs puissent vérifier les affirmations et faire confiance aux réponses au lieu de deviner des hallucinations.

Autorisations basées sur le rôle

Le contrôle d'accès au niveau du document hérite des autorisations du système source, de sorte que les utilisateurs ne voient que ce qu'ils sont déjà autorisés à lire.

Confidentialité auto-hébergée

Les discussions, les vecteurs et les documents source restent sur votre VPS — rien n'est envoyé aux serveurs Onyx et vous gardez le contrôle total du trafic du modèle et du connecteur.

Pourquoi choisir Hostinger pour Onyx

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergez localement. Performez mondialement.

Sélectionnez un serveur situé à proximité de votre public pour accélérer le chargement de votre site. Nos centres de données sont répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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