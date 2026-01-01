Déployer Onyx en un clic.
Plateforme de chat IA open-source et de recherche d'entreprise qui connecte chaque LLM à la connaissance de votre équipe.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Onyx
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Onyx
Onyx est une plateforme d'IA open source qui combine une interface de chat riche en fonctionnalités avec une recherche d'entreprise à travers les documents et applications de votre équipe. Elle fonctionne avec tous les principaux fournisseurs de LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, et tout modèle auto-hébergé exposé via Ollama ou vLLM — vous permettant de choisir le modèle adapté à chaque tâche sans réécrire votre pile technologique.
L'auto-hébergement d'Onyx sur votre VPS maintient les transcriptions de chat, les documents indexés et les identifiants de connecteur sur une infrastructure que vous contrôlez. Plus de quarante connecteurs extraient des données de Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira, et plus encore, dans un index de recherche unifié, ainsi les réponses citent les originaux au lieu de divulguer des informations sensibles à des SaaS tiers.
Principales fonctionnalités de Onyx
Compatible avec tous les LLM
Apportez vos propres clés API pour OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, ou tout point de terminaison compatible OpenAI, y compris les déploiements locaux Ollama et vLLM.
Plus de quarante connecteurs
Indexez Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk, et bien d'autres afin que les réponses du chat citent les connaissances réelles de votre équipe.
Agents IA et assistants
Créez des assistants personnalisés avec des invites personnalisées, des portées de connecteur et des outils afin que chaque équipe dispose d'une IA adaptée à son flux de travail.
Citations et fondement
Chaque réponse renvoie au document source, afin que les utilisateurs puissent vérifier les affirmations et faire confiance aux réponses au lieu de deviner des hallucinations.
Autorisations basées sur le rôle
Le contrôle d'accès au niveau du document hérite des autorisations du système source, de sorte que les utilisateurs ne voient que ce qu'ils sont déjà autorisés à lire.
Confidentialité auto-hébergée
Les discussions, les vecteurs et les documents source restent sur votre VPS — rien n'est envoyé aux serveurs Onyx et vous gardez le contrôle total du trafic du modèle et du connecteur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Onyx
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
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