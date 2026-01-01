Mongo Express est une interface utilisateur web légère et open-source pour MongoDB, construite avec Node.js et Bootstrap 5. Elle vous permet de vous connecter à une instance MongoDB et de commencer immédiatement à parcourir les bases de données, explorer les collections, modifier les documents et exécuter des requêtes — le tout depuis un onglet de navigateur, sans nécessiter de client de base de données local. L'interface gère les opérations CRUD complètes sur les bases de données, les collections et les documents individuels, et prend en charge la gamme complète des types de données BSON afin que les documents soient affichés et modifiés avec précision.

L'auto-hébergement de Mongo Express aux côtés de votre base de données MongoDB sur un VPS maintient les deux services sur le même réseau privé, de sorte que le port de votre base de données n'est jamais exposé à Internet tandis que l'interface utilisateur d'administration reste accessible via HTTPS grâce à Traefik.