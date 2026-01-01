Déployer Rotki en un clic.
Un suivi de portefeuille de cryptomonnaies open source qui traite toutes les données localement, préservant la confidentialité totale de vos informations financières.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Rotki
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Rotki
Rotki est un outil open source de suivi de portefeuille, d'analyse et de reporting fiscal conçu autour d'un principe unique : vos données financières ne quittent jamais votre machine. Contrairement aux applications de portefeuille centralisées qui agrègent les avoirs sur les plateformes d'échange et les portefeuilles sur leurs serveurs, Rotki s'exécute localement et traite tout sur votre propre VPS — pas de comptes, pas de partage de données, pas de risque de violation.
Il se connecte à Binance, Coinbase, Kraken et des dizaines d'autres plateformes d'échange via des clés API en lecture seule, suit les portefeuilles Ethereum et Bitcoin, et surveille les positions DeFi dans des protocoles comme Aave et Uniswap. L'auto-hébergement vous offre un accès persistant depuis n'importe quel appareil sans exposer les clés API sensibles à des tiers.
Principales fonctionnalités de Rotki
Traitement local des données
Toutes les données de portefeuille sont traitées sur votre propre serveur — rien n'est envoyé à des services externes, éliminant le risque de violations de données financières.
Suivi multi-bourse
Se connecte à Binance, Coinbase, Kraken et à de nombreux autres échanges via des clés API en lecture seule pour une vue de portefeuille unifiée.
Support de protocole DeFi
Détecte automatiquement les positions dans Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO et d'autres protocoles DeFi, y compris les rendements et les récompenses.
Génération de rapports fiscaux
Génère des rapports détaillés des transactions, des revenus et des événements imposables, formatés pour les comptables ou l'importation dans un logiciel fiscal.
Surveillance de la blockchain
Suit les adresses Ethereum avec tous les jetons ERC-20, les adresses Bitcoin et les avoirs NFT avec une valorisation en temps réel.
Pourquoi choisir Hostinger pour Rotki
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Actual Budget
Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes