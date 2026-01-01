Rotki est un outil open source de suivi de portefeuille, d'analyse et de reporting fiscal conçu autour d'un principe unique : vos données financières ne quittent jamais votre machine. Contrairement aux applications de portefeuille centralisées qui agrègent les avoirs sur les plateformes d'échange et les portefeuilles sur leurs serveurs, Rotki s'exécute localement et traite tout sur votre propre VPS — pas de comptes, pas de partage de données, pas de risque de violation.

Il se connecte à Binance, Coinbase, Kraken et des dizaines d'autres plateformes d'échange via des clés API en lecture seule, suit les portefeuilles Ethereum et Bitcoin, et surveille les positions DeFi dans des protocoles comme Aave et Uniswap. L'auto-hébergement vous offre un accès persistant depuis n'importe quel appareil sans exposer les clés API sensibles à des tiers.