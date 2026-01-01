Déployer NocoDB en un clic.
Alternative open-source à Airtable qui transforme n'importe quelle base de données SQL en feuille de calcul collaborative avec des API auto-générées.
Trouvez le forfait VPS idéal pour NocoDB
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec NocoDB
NocoDB est la principale alternative open-source à Airtable, transformant les bases de données PostgreSQL, MySQL et autres bases de données SQL en interfaces de feuille de calcul intuitives que les utilisateurs non techniques peuvent gérer en toute confiance. Il offre des vues en grille, kanban, galerie, calendrier et formulaire, ainsi que des API REST et GraphQL auto-générées, des types de champs riches et une collaboration en temps réel — le tout sans tarification par siège.
L'auto-hébergement de NocoDB sur votre VPS garantit que les données commerciales sensibles ne quittent jamais votre infrastructure, élimine les contraintes de tarification basées sur le nombre d'utilisateurs et donne à votre équipe toute la puissance d'une base de données relationnelle derrière une interface front-end sans code que tout le monde peut utiliser.
Principales fonctionnalités de NocoDB
Multiples types de vue
Basculez entre les vues grille, kanban, galerie, calendrier et formulaire pour les mêmes données, permettant à chaque membre de l'équipe de travailler dans le format qui convient à son flux de travail.
APIs générées automatiquement
Chaque table expose automatiquement des points de terminaison REST et GraphQL, permettant aux développeurs de créer des intégrations personnalisées et des interfaces utilisateur sans écrire de code backend.
Types de champs enrichis
Les pièces jointes, les formules, les recherches, les agrégations et les enregistrements liés apportent la puissance des feuilles de calcul à vos données relationnelles sans requêtes SQL complexes.
Contrôle d'accès granulaire
Définissez les autorisations au niveau de l'espace de travail, de la base et de la table avec la gestion des rôles afin que chaque membre de l'équipe ne voie que ce dont il a besoin.
Automatisation des webhooks
Déclenchez automatiquement des flux de travail et des intégrations externes lorsque les données changent, en connectant NocoDB à vos outils existants sans code personnalisé.
Importation Airtable
Migrez les bases Airtable existantes, les fichiers CSV ou les feuilles Excel avec détection de schéma, facilitant la transition sans reconstruire vos données à partir de zéro.
Pourquoi choisir Hostinger pour NocoDB
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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