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Framework IoT edge Java/OSGi open source pour les passerelles de terrain avec connectivité intégrée Modbus, OPC-UA, BACnet et MQTT.

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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 8
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Eclipse Kura

Eclipse Kura est un framework basé sur Java et OSGi qui transforme une machine Linux en une passerelle IoT de périphérie gérée. Il abstrait le travail de bas niveau de l'interrogation des protocoles industriels, de la normalisation des charges utiles, de la mise en mémoire tampon des données hors ligne et de la publication de la télémétrie vers un courtier cloud, afin que les intégrateurs puissent se concentrer sur le câblage des actifs et l'écriture de la logique métier au lieu de la plomberie.

L'exécution de Kura sur un VPS offre aux intégrateurs industriels, aux OEM et aux consultants IoT un environnement de staging reproductible pour les configurations de passerelle avant qu'elles ne soient expédiées vers le matériel physique. La console d'administration basée sur un navigateur expose à distance chaque graphique de câblage, pilote et connecteur cloud, ce qui vous permet de prototyper avec de véritables automates programmables et courtiers MQTT sans provisionner de périphériques de périphérie dédiés.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Eclipse Kura

Pilotes de protocole de terrain

Les pilotes intégrés pour Modbus TCP/RTU, OPC-UA, BACnet, S7 et bus CAN vous permettent d'interroger des automates et des capteurs sans écrire de code personnalisé.

Graphe filaire visuel

Cartographiez les pilotes, les actifs, les filtres et les éditeurs cloud sous forme de graphique visuel de flux de données directement dans la console d'administration basée sur navigateur.

Connecteurs cloud

Publier la télémétrie vers Eclipse Hono, AWS IoT, Azure IoT Hub, ou tout autre courtier MQTT avec mise en mémoire tampon hors ligne et livraison par stockage et retransmission.

Environnement d'exécution OSGi

Déployez à chaud des bundles signés et des paquets de pilotes par liaison radio pour étendre le comportement de la passerelle sans redémarrer le framework.

Orchestration de conteneurs

Gérez les conteneurs de charge de travail sur la passerelle depuis la même interface utilisateur d'administration, en combinant l'orchestration de périphérie avec les flux de données Kura traditionnels.

Administration à distance

Configurez chaque instantané, pilote et politique de sécurité depuis la console web afin qu'une flotte de passerelles puisse être reconfigurée depuis un seul endroit.

Pourquoi choisir Hostinger pour Eclipse Kura

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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