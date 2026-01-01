Déployer NZBHydra2 en 1 clic.
Moteur de méta-recherche Usenet qui agrège des dizaines d'indexeurs derrière un point d'accès API Newznab unifié unique.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec NZBHydra2
NZBHydra2 est un méta-moteur de recherche Usenet qui vous permet d'interroger des dizaines d'indexeurs — à la fois des fournisseurs Newznab spécifiques à Usenet et des indexeurs de torrents Torznab — à partir d'une interface web unifiée et via une seule API compatible Newznab. Il déduplique les résultats entre les fournisseurs, applique vos préférences de qualité et de catégorie, met en cache les recherches et expose tout via un point d'accès que Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr et d'autres outils d'automatisation peuvent interroger directement.
L'auto-hébergement de NZBHydra2 sur un VPS donne à votre pile Arr un agrégateur unique, rapide et contrôlé par le propriétaire, au lieu de pointer chaque téléchargeur vers chaque indexeur individuellement — une configuration plus simple, moins d'appels API par fournisseur et des statistiques centralisées sur les indexeurs qui fonctionnent réellement.
Principales fonctionnalités de NZBHydra2
Point de terminaison Newznab unifié
Agrège des dizaines d'indexeurs derrière une seule API Newznab et Torznab afin que Sonarr, Radarr et Lidarr n'aient besoin que d'une seule entrée au lieu de plusieurs.
Déduplication inter-fournisseurs
Reconnaît les doublons de versions parmi les indexeurs, les classe selon vos règles de priorité, et n'affiche que le meilleur résultat par groupe de versions.
Mise en cache et statistiques de recherche
Met en cache les recherches récentes et suit le taux de réussite par indexeur, le temps de réponse et le nombre de récupérations afin que vous puissiez voir quels fournisseurs sont les plus efficaces.
Filtrage flexible des résultats
Les filtres de qualité, de langue, d'âge et de taille par catégorie empêchent les versions de mauvaise qualité d'entrer dans votre pipeline d'automatisation Arr.
Comptes multi-utilisateurs
Des comptes utilisateur optionnels avec des permissions basées sur les rôles permettent à plusieurs membres du foyer de partager le même agrégateur sans que leurs visibilités ne se croisent.
Pourquoi choisir Hostinger pour NZBHydra2
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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