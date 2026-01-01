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Tableau de bord unifié de surveillance des flux pour Plex, Jellyfin et Emby avec des analyses en temps réel et la détection de partage de compte.

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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
$ CA34,19
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Tracearr

Tracearr est une plateforme de surveillance open-source qui réunit Plex, Jellyfin et Emby dans un tableau de bord unique. Suivez les flux actifs en temps réel, examinez l'historique complet des sessions avec les données de géolocalisation, et explorez les analyses de la bibliothèque — le tout sans jongler avec plusieurs outils.

Contrairement à Tautulli ou Jellystat, Tracearr fonctionne simultanément sur les trois principaux serveurs multimédias. Son moteur de détection de partage intégré utilise six types de règles — y compris les déplacements impossibles et la vitesse de l'appareil — pour signaler automatiquement les activités de compte suspectes, protégeant ainsi votre serveur contre les abus.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Tracearr

Tableau de bord multi-serveur

Connectez Plex, Jellyfin et Emby à une seule interface et surveillez tous les serveurs à partir d'un tableau de bord unique.

Détection de partage

Six types de règles — y compris les déplacements impossibles et les limites de flux simultanés — signalent et évaluent automatiquement les activités de compte suspectes.

Analyse de flux

Voyez qui a regardé quoi, quand et sur quel appareil, avec des détails sur les codecs, les ratios de transcodage et l'utilisation de la bande passante par session.

Informations sur la bibliothèque

Pages dédiées à la distribution de qualité, au ROI du stockage, à la détection des doublons et aux métriques d'engagement pour l'ensemble de votre collection de médias.

Alertes en temps réel

Les webhooks Discord et les notifications personnalisées se déclenchent instantanément lorsque les règles de partage se déclenchent ou que les scores de confiance des utilisateurs chutent.

Importation de données

Migrez l'historique de visionnage existant de Tautulli ou Jellystat afin de commencer avec un contexte complet, et non une page blanche.

Pourquoi choisir Hostinger pour Tracearr

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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