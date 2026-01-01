Tracearr est une plateforme de surveillance open-source qui réunit Plex, Jellyfin et Emby dans un tableau de bord unique. Suivez les flux actifs en temps réel, examinez l'historique complet des sessions avec les données de géolocalisation, et explorez les analyses de la bibliothèque — le tout sans jongler avec plusieurs outils.

Contrairement à Tautulli ou Jellystat, Tracearr fonctionne simultanément sur les trois principaux serveurs multimédias. Son moteur de détection de partage intégré utilise six types de règles — y compris les déplacements impossibles et la vitesse de l'appareil — pour signaler automatiquement les activités de compte suspectes, protégeant ainsi votre serveur contre les abus.