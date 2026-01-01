PowerDNS-Admin est une interface web open-source pour le serveur DNS autoritaire PowerDNS, vous offrant une interface utilisateur conviviale pour gérer les zones DNS directes et inverses, les enregistrements, les modèles et les clés DNSSEC sans modifier les fichiers de configuration ni créer manuellement des appels d'API. Il prend en charge le contrôle d'accès basé sur les rôles, les permissions par zone, la journalisation des activités et l'authentification via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) et les comptes locaux intégrés avec authentification à deux facteurs optionnelle.

Ce modèle regroupe PowerDNS-Admin avec un serveur autoritaire PowerDNS et un backend MariaDB, afin que vous obteniez une pile d'hébergement DNS entièrement intégrée sur votre propre VPS. L'auto-hébergement place vos serveurs de noms, vos données de zone et votre API DNS entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par zone et sans fournisseur DNS tiers impliqué.