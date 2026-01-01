Déployer PowerDNS-Admin en 1 clic.
Interface web moderne pour gérer les zones PowerDNS, les enregistrements, les utilisateurs et le contrôle d'accès depuis un tableau de bord unique.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin est une interface web open-source pour le serveur DNS autoritaire PowerDNS, vous offrant une interface utilisateur conviviale pour gérer les zones DNS directes et inverses, les enregistrements, les modèles et les clés DNSSEC sans modifier les fichiers de configuration ni créer manuellement des appels d'API. Il prend en charge le contrôle d'accès basé sur les rôles, les permissions par zone, la journalisation des activités et l'authentification via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) et les comptes locaux intégrés avec authentification à deux facteurs optionnelle.
Ce modèle regroupe PowerDNS-Admin avec un serveur autoritaire PowerDNS et un backend MariaDB, afin que vous obteniez une pile d'hébergement DNS entièrement intégrée sur votre propre VPS. L'auto-hébergement place vos serveurs de noms, vos données de zone et votre API DNS entièrement sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par zone et sans fournisseur DNS tiers impliqué.
Principales fonctionnalités de PowerDNS-Admin
Interface de gestion des zones
Créez, modifiez et supprimez des zones et des enregistrements DNS directs et inverses via un tableau de bord web épuré, au lieu de modifier des fichiers de zone ou d'appeler des API brutes.
Serveur PowerDNS intégré
Comprend un serveur autoritaire PowerDNS prêt à l'emploi avec l'API HTTP activée et pré-câblé à l'interface utilisateur d'administration, de sorte que la pile est prête à l'emploi.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Attribuez aux administrateurs, opérateurs et utilisateurs au niveau de la zone des autorisations granulaires par zone afin que les équipes puissent gérer le DNS sans partager un seul compte super-administrateur.
Authentification d'entreprise
Connectez-vous aux systèmes d'identité existants avec LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), et l'authentification à deux facteurs TOTP facultative pour les comptes locaux.
Journalisation et audit des activités
Chaque modification de zone et d'enregistrement est journalisée avec l'utilisateur responsable, vous offrant une piste d'audit complète pour la conformité et le dépannage des incidents.
Modèles de zone et IDN
Les modèles de zone réutilisables accélèrent l'intégration de nouveaux domaines, tandis que la prise en charge complète des IDN et du Punycode couvre les noms de domaine internationalisés sans conversion manuelle.
Pourquoi choisir Hostinger pour PowerDNS-Admin
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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