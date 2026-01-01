Déployer WinterCMS en 1 clic.
CMS gratuit et open-source basé sur Laravel avec un panneau d'administration épuré, un système de plugins et un puissant moteur de thèmes.
Trouvez le forfait VPS idéal pour WinterCMS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec WinterCMS
WinterCMS est un système de gestion de contenu gratuit et open-source, bâti sur le framework PHP Laravel. Initialement dérivé d'OctoberCMS, il combine une architecture conviviale pour les développeurs avec un backend intuitif qui simplifie la gestion de contenu pour les utilisateurs non techniques. Le CMS est livré avec un éditeur basé sur des blocs, un écosystème de plugins flexible et un front-end thémable qui permet aux équipes de construire et de maintenir des sites web sophistiqués sans sacrifier la qualité du code.
L'auto-hébergement de WinterCMS sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos données, élimine les frais par site ou par utilisateur, et vous permet de personnaliser chaque couche de la pile. Ce modèle associe WinterCMS à une base de données MySQL 8 dédiée pour une persistance fiable et prête pour la production dès le premier jour.
Principales fonctionnalités de WinterCMS
Fondation Laravel
Basé sur Laravel PHP, WinterCMS hérite d'une couche de routage, d'ORM et de sécurité mature que les développeurs connaissent et à laquelle ils font déjà confiance.
Écosystème de plugins
Étendez les fonctionnalités grâce à une riche place de marché de plugins et une API simple qui rend la création de plugins personnalisés rapide et maintenable.
Moteur de Thèmes
Concevez des interfaces front-end entièrement personnalisées à l'aide de modèles Twig avec des composants CMS, des partiels et des mises en page — aucun verrouillage de thème n'est requis.
Admin Panel épuré
Un backend raffiné et basé sur les rôles permet aux éditeurs de contenu de gérer les pages, les médias et les paramètres sans avoir besoin de l'aide d'un développeur.
Gestionnaire de médias
La gestion intégrée des fichiers et des images, avec des outils de téléversement, d'organisation et d'édition en ligne, garde tous les actifs au même endroit.
Pourquoi choisir Hostinger pour WinterCMS
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.