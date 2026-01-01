Déployer Halo en un clic.
CMS open source moderne pour la création de blogs, de sites web et de sites axés sur le contenu avec une place de marché de plugins.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Halo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Halo
Halo est un système de gestion de contenu (CMS) moderne, entièrement open source, basé sur Spring Boot et PostgreSQL réactif. Il offre une riche place de marché de plugins et de thèmes, un éditeur basé sur des blocs, la publication de plusieurs types de contenu et une console d'administration épurée — ce qui le rend adapté à tout, des blogs personnels aux sites web d'entreprise.
Avec plus de 39 000 étoiles GitHub et un développement actif, Halo est l'une des plateformes CMS auto-hébergées les plus largement adoptées. L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre contenu, sans frais par publication, et la flexibilité d'étendre la plateforme avec des plugins sans être limité par un niveau d'abonnement.
Principales fonctionnalités de Halo
Marché des plugins
Étendez Halo avec des plugins communautaires pour le référencement, les commentaires, la recherche, le partage social, et plus encore — installés directement depuis la console d'administration.
Système de thèmes
Changez ou personnalisez l'apparence de votre site avec un moteur de thème complet et une place de marché de thèmes communautaires active.
Éditeur par blocs
Créez du contenu riche avec un éditeur de blocs moderne prenant en charge les images, les intégrations, les blocs de code et les mises en page personnalisées sans toucher au HTML.
Plusieurs types de contenu
Publiez des articles, des pages et des moments (microblogs) depuis une seule plateforme, couvrant les besoins en contenu long et court.
API REST & GraphQL
Exposez votre contenu via des API intégrées pour alimenter des déploiements sans tête, des applications mobiles ou des intégrations tierces.
Pourquoi choisir Hostinger pour Halo
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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