Halo est un système de gestion de contenu (CMS) moderne, entièrement open source, basé sur Spring Boot et PostgreSQL réactif. Il offre une riche place de marché de plugins et de thèmes, un éditeur basé sur des blocs, la publication de plusieurs types de contenu et une console d'administration épurée — ce qui le rend adapté à tout, des blogs personnels aux sites web d'entreprise.

Avec plus de 39 000 étoiles GitHub et un développement actif, Halo est l'une des plateformes CMS auto-hébergées les plus largement adoptées. L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur votre contenu, sans frais par publication, et la flexibilité d'étendre la plateforme avec des plugins sans être limité par un niveau d'abonnement.